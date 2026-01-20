Відключення світла — як захистити техніку від стрибків напруги під час блекаутів

Мережевий подовжувач, що палає. Фото: кадр з відео/YouTube

Блекаути стали для українців буденністю, але саме під час відключень і в моменти повернення електрики техніка найбільше ризикує постраждати. Енергетики нагадують про кілька простих дій, які зменшують шанс поломок і допомагають уникнути небезпечних ситуацій у домі.

Про це пише Харківобленерго.

Що варто зробити під час відключень, аби вберегти техніку

Насамперед варто регулярно перевіряти справність автоматичних вимикачів, запобіжників та інших елементів електрозахисту. Саме вони реагують на перевантаження або коротке замикання й відсікають живлення, знижуючи ризик загоряння та захищаючи техніку від виходу з ладу. Якщо захист працює некоректно, навіть короткий стрибок напруги може закінчитися дорогим ремонтом.

Окрему увагу енергетики радять приділяти підключенню резервних джерел живлення — генераторів, інверторів та акумуляторних систем. Таке обладнання має встановлювати й під'єднувати кваліфікований спеціаліст, адже самостійні втручання в електромережу можуть бути небезпечними для людей, пошкодити проводку та створити проблеми не лише в оселі, а й у загальній мережі.

На час знеструмлення рекомендують повністю вимикати електроприлади з розеток. Це простий спосіб зменшити ризики, коли електропостачання відновиться і в мережі можливі перепади напруги.

Коли світло з'являється знову, навантаження краще повертати поступово, а не запускати все одночасно. Різке ввімкнення всієї техніки може перевантажити домашню мережу та вплинути на стабільність електропостачання загалом.

Нагадаємо, через постійні обстріли все більше українців прагнуть зменшити залежність від централізованої електромережі. Генератор здатен розв'язати проблему блекаутів, але його вибір потребує врахування потужності, типу фаз, пального, рівня шуму та вимог безпеки.

Також ми писали, що зарядні станції на кшталт EcoFlow стали для багатьох звичним резервним джерелом живлення під час відключень. Водночас помилки в підключенні та нехтування правилами експлуатації можуть спричиняти несправності й аварійні ситуації.