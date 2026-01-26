Смартфон, роутер і ноутбук — скільки електроенергії споживають пристрої

Мережевий подовжувач з під'єднаними пристроями. Фото: Freepik

Під час відключень світла українці все частіше рахують, на скільки вистачить павербанка, зарядної станції чи генератора для базових гаджетів. Найпомітніше навантаження зазвичай дає ноутбук, тоді як смартфон споживає мінімум.

Хто споживає найбільше, а хто майже непомітний

Найменше електроенергії серед трьох пристроїв зазвичай бере смартфон. Під час заряджання він у середньому використовує 2-6 Вт — залежно від моделі та зарядного адаптера. Навіть якщо підживлювати телефон щодня по кілька годин, його добове споживання рідко виходить за межі 0,01-0,02 кВт-год, тож на загальних витратах це майже не відбивається.

Помітнішим споживачем стає Wi-Fi роутер, адже вдома він часто працює без перерв. Для типових моделей середні показники — 5-20 Вт. Якщо не вимикати пристрій цілодобово, за день він може витратити близько 0,2-0,3 кВт-год, а за місяць — понад 7 кВт-год. Через це під час блекаутів радять вмикати роутер лише тоді, коли інтернет справді потрібен.

Найбільше електроенергії серед цієї трійки зазвичай споживає ноутбук. Залежно від моделі та навантаження він бере приблизно 30-90 Вт, а інколи й більше. За активної роботи 6-8 годин на добу витрати можуть становити 0,3-0,7 кВт-год — і це вже відчутно, коли техніка живиться від резервного джерела.

Нагадаємо, зарядні адаптери для смартфонів, планшетів і ноутбуків часто залишають у розетці "про всяк випадок". Однак постійна напруга може призводити до зайвого споживання електроенергії, швидшого зносу блоку та додаткових ризиків для оселі.

Також ми писали, що під час тривалих блекаутів генератори стають основним джерелом живлення для бізнесу й житлових будинків. Узимку їхню надійність хвилюються перевіряти особливо, хоча сам холод зазвичай не є критичним чинником для сучасних моделей.