Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що найбільше навантажує зарядну станцію під час відключень

Що найбільше навантажує зарядну станцію під час відключень

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 16:32
Смартфон, роутер і ноутбук — скільки електроенергії споживають пристрої
Мережевий подовжувач з під'єднаними пристроями. Фото: Freepik

Під час відключень світла українці все частіше рахують, на скільки вистачить павербанка, зарядної станції чи генератора для базових гаджетів. Найпомітніше навантаження зазвичай дає ноутбук, тоді як смартфон споживає мінімум.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Хто споживає найбільше, а хто майже непомітний

Найменше електроенергії серед трьох пристроїв зазвичай бере смартфон. Під час заряджання він у середньому використовує 2-6 Вт — залежно від моделі та зарядного адаптера. Навіть якщо підживлювати телефон щодня по кілька годин, його добове споживання рідко виходить за межі 0,01-0,02 кВт-год, тож на загальних витратах це майже не відбивається.

Помітнішим споживачем стає Wi-Fi роутер, адже вдома він часто працює без перерв. Для типових моделей середні показники — 5-20 Вт. Якщо не вимикати пристрій цілодобово, за день він може витратити близько 0,2-0,3 кВт-год, а за місяць — понад 7 кВт-год. Через це під час блекаутів радять вмикати роутер лише тоді, коли інтернет справді потрібен.

Найбільше електроенергії серед цієї трійки зазвичай споживає ноутбук. Залежно від моделі та навантаження він бере приблизно 30-90 Вт, а інколи й більше. За активної роботи 6-8 годин на добу витрати можуть становити 0,3-0,7 кВт-год — і це вже відчутно, коли техніка живиться від резервного джерела.

Нагадаємо, зарядні адаптери для смартфонів, планшетів і ноутбуків часто залишають у розетці "про всяк випадок". Однак постійна напруга може призводити до зайвого споживання електроенергії, швидшого зносу блоку та додаткових ризиків для оселі.

Також ми писали, що під час тривалих блекаутів генератори стають основним джерелом живлення для бізнесу й житлових будинків. Узимку їхню надійність хвилюються перевіряти особливо, хоча сам холод зазвичай не є критичним чинником для сучасних моделей.

електроенергія смартфон відключення світла ноутбук роутер зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації