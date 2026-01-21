Скільки пального споживає генератор взимку і як довго він може працювати

Бензиновий генератор на вулиці взимку. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час тривалих блекаутів генератори стають головним джерелом електроенергії для магазинів, підприємств і житлових будинків. Узимку їхня витривалість хвилює ще більше, але низькі температури самі по собі зазвичай не є критичними для сучасних моделей.

Про це пише УНІАН.

Скільки часу витримує генератор у мороз

Інженер і засновник компанії "Лютий Power" Дмитро Король пояснює: більшість генераторів розраховані на роботу практично за будь-яких погодних умов. Водночас у мороз витрата пального зростає, бо частина енергії йде на обігрів двигуна, електроніки та інших компонентів. У середньому споживання може збільшитися приблизно на 5-10% у порівнянні з теплою порою року.

Щодо безперервної роботи, багато залежить від класу техніки. Звичайні побутові генератори найчастіше здатні працювати 6-8 годин без паузи, після чого їм варто дати охолонути орієнтовно 30-60 хвилин. Це потрібно, щоб зменшити ризик перегріву та передчасного зношування вузлів.

Моделі середнього та преміального сегмента можуть тримати навантаження довше — від 8 до 15 годин, а інколи й до 20 годин поспіль. Промислові генератори, які використовують великі магазини та супермаркети, здатні працювати майже безперервно, але навіть їм радять робити зупинку приблизно раз на 24 години.

У сильні морози інколи трапляються поодинокі збої через замерзання конденсату або загусання пального — найчастіше це стосується дизельних генераторів. На зимовий період експерт радить звертати увагу на бензинові моделі, які зазвичай легше запускаються в холод.

Щоб генератор служив довше, важливо не перевантажувати його, заправлятися якісним пальним і регулярно міняти масло — при інтенсивній експлуатації бажано робити це не рідше одного разу на тиждень.

Нагадаємо, неправильне користування генератором швидко зношує двигун і підвищує небезпеку для людей та під'єднаної техніки. Для стабільної й довговічної роботи важливо дотримуватися правил запуску, контролювати навантаження та не ігнорувати регулярне обслуговування.

Також ми писали, що генератор незамінний під час відключень світла, однак безперервна робота без перерв може призвести до перегріву й поломок. Допустима тривалість роботи напряму залежить від типу пристрою, рівня навантаження та умов використання.