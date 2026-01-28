Залишили зарядку в розетці — чи росте рахунок за світло

Відключення приладу від подовжувача. Фото: Freepik

У щоденному побуті легко не помітити дрібниць, які поступово збільшують споживання електроенергії. Одна з найпоширеніших звичок — залишати зарядні пристрої підключеними до розетки довше, ніж це справді потрібно.

Як зарядки "про запас" непомітно витрачають енергію

У багатьох вдома чи на роботі постійно заряджається щось із техніки — смартфон, планшет або ноутбук. Часто пристрій ставлять на зарядку перед сном чи перед виходом, щоб він був готовий зранку або після повернення. Та коли акумулятор уже набрав 100%, тривале підключення може бути не найраціональнішим рішенням.

Довге заряджання смартфона, наприклад на ніч, здатне спричиняти зайве зношування батареї. Під час процесу виділяється тепло, а це, окрім впливу на ресурс акумулятора, ще й потенційно підвищує ризики загоряння. Саме тому зарядний пристрій варто від'єднувати від мережі, коли ним не користуються.

Після досягнення повного заряду в багатьох випадках відбувається так зване "підживлення" — невелика підзарядка короткими імпульсами, щоб утримувати батарею на максимальному рівні. У масштабі одного гаджета витрати можуть здаватися мізерними, особливо на тлі енергомісткої техніки.

Водночас сучасні гаджети мають захист, який не дає "перезаряджати" батарею безконтрольно: сучасні пристрої коректно завершують заряджання на потрібній напрузі.

Окрема тема — споживання електрики "у тіні", коли зарядний пристрій просто залишається в розетці. Навіть без активного заряджання частина енергії може витрачатися в режимі очікування. Те саме стосується й смартфона: навіть із повною батареєю він може продовжувати брати невелику кількість енергії, якщо підключений.

Так зване "фантомне" споживання здатне формувати до 10% рахунку домогосподарства за електроенергію. Це легко накопичується, якщо звичка залишати зарядки підключеними стала постійною, а вдома багато гаджетів.

Є й практичний аспект безпеки: коли в подовжувачі або мережевому фільтрі одночасно під'єднано багато зарядних пристроїв і техніки, зростає ризик перевантаження. Уважність до таких дрібниць може зменшити навантаження на розетку та знизити небажані ризики.

Нагадаємо, портативна зарядна станція часто сприймається як інвестиція на багато років, але на її довговічність значно більше впливають щоденні звички власника, ніж заводські характеристики. Перегрів, помилки під час підключення та неправильне зберігання можуть швидко зношувати батарею й призводити до збоїв у роботі.

Також ми писали, що зарядні адаптери для смартфонів, планшетів і ноутбуків нерідко залишають у розетці постійно — з міркувань зручності. Втім, така практика веде до зайвого споживання електроенергії, прискорює знос аксесуарів і підвищує ризики для безпеки оселі.