Три прилади, які не варто вимикати з розетки — про це мало хто знає

Багато хто звик висмикувати вилку з розетки, щойно техніка перестає бути потрібною — здається, так і безпечніше, і економніше. Але деякі пристрої часті відключення від мережі переносять погано, а інколи це ще й створює зайві клопоти.

OLED-телевізор

OLED-моделі небажано часто повністю знеструмлювати. Екран у таких телевізорах періодично виконує фонове оновлення пікселів, і якщо цей процес регулярно переривати, з часом це може вплинути на якість зображення. Щоб не нашкодити конкретній моделі, радять уточнити у виробника, чи допускається повне вимкнення з розетки, або краще обмежитися вимиканням кнопкою живлення.

Wi-Fi-роутер

Роутер забезпечує постійний доступ до інтернету, тому логічно виникає питання, чи варто відключати його на ніч. Сенс у цьому є лише тоді, коли до мережі не під'єднані важливі пристрої — наприклад, відеоспостереження чи елементи "розумного дому". Інакше після повторного увімкнення можливі збої в їх роботі. До того ж, якщо інтернет потрібен регулярно, роутер має працювати постійно.

Струменевий принтер

Струменевий принтер теж не вимагає постійного знеструмлення, але особливо важливо вимикати його правильно. Якщо просто висмикнути вилку, пристрій може не встигнути коректно завершити роботу, а друкувальна головка залишиться в режимі готовності. Після наступного ввімкнення принтер здатен автоматично запустити примусове очищення головки — це збільшує витрату чорнила. Тому оптимальний варіант — вимикати принтер штатною кнопкою живлення.

За умов регулярних відключень електроенергії ситуація інша. Різкі стрибки напруги здатні призвести до ламання техніки й навіть до загоряння, якщо пристрої залишалися підключеними. У такому разі техніку радять знеструмлювати, а вмикати приблизно через 10 хвилин після відновлення подачі світла — якщо є можливість почекати.

