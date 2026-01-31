Відео
Три прилади, які не варто повністю вимикати з розетки

Три прилади, які не варто повністю вимикати з розетки

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 12:32
Три прилади, які не варто вимикати з розетки — про це мало хто знає
Зарядний пристрій у розетці. Фото: Unsplash

Багато хто звик висмикувати вилку з розетки, щойно техніка перестає бути потрібною — здається, так і безпечніше, і економніше. Але деякі пристрої часті відключення від мережі переносять погано, а інколи це ще й створює зайві клопоти.

Про те, яку техніку краще не знеструмлювати, пише УНІАН.

Читайте також:

OLED-телевізор

OLED-моделі небажано часто повністю знеструмлювати. Екран у таких телевізорах періодично виконує фонове оновлення пікселів, і якщо цей процес регулярно переривати, з часом це може вплинути на якість зображення. Щоб не нашкодити конкретній моделі, радять уточнити у виробника, чи допускається повне вимкнення з розетки, або краще обмежитися вимиканням кнопкою живлення.

Wi-Fi-роутер

Роутер забезпечує постійний доступ до інтернету, тому логічно виникає питання, чи варто відключати його на ніч. Сенс у цьому є лише тоді, коли до мережі не під'єднані важливі пристрої — наприклад, відеоспостереження чи елементи "розумного дому". Інакше після повторного увімкнення можливі збої в їх роботі. До того ж, якщо інтернет потрібен регулярно, роутер має працювати постійно.

Струменевий принтер

Струменевий принтер теж не вимагає постійного знеструмлення, але особливо важливо вимикати його правильно. Якщо просто висмикнути вилку, пристрій може не встигнути коректно завершити роботу, а друкувальна головка залишиться в режимі готовності. Після наступного ввімкнення принтер здатен автоматично запустити примусове очищення головки — це збільшує витрату чорнила. Тому оптимальний варіант — вимикати принтер штатною кнопкою живлення.

За умов регулярних відключень електроенергії ситуація інша. Різкі стрибки напруги здатні призвести до ламання техніки й навіть до загоряння, якщо пристрої залишалися підключеними. У такому разі техніку радять знеструмлювати, а вмикати приблизно через 10 хвилин після відновлення подачі світла — якщо є можливість почекати.

Нагадаємо, у повсякденному житті легко не звернути увагу на дрібні звички, які з часом призводять до зростання споживання електроенергії. Однією з найтиповіших є залишати зарядні пристрої в розетці значно довше, ніж це реально необхідно.

Також ми писали, що під час відключень електроенергії українці дедалі частіше підраховують, на який час вистачить павербанка, зарядної станції або генератора для базових пристроїв. Найбільше енергії споживає ноутбук, тоді як смартфон потребує мінімальних витрат.

електроенергія гаджети відключення світла побутова техніка напруга розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
