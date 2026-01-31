Три прибора, которые не стоит выключать из розетки — об этом мало кто знает

Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash

Многие привыкли выдергивать вилку из розетки, как только техника перестает быть нужной — кажется, так и безопаснее, и экономнее. Но некоторые устройства частые отключения от сети переносят плохо, а иногда это ещё и создаёт лишние хлопоты.

О том, какую технику лучше не обесточивать, пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

OLED-телевизор

OLED-модели нежелательно часто полностью обесточивать. Экран в таких телевизорах периодически выполняет фоновое обновление пикселей, и если этот процесс регулярно прерывать, со временем это может повлиять на качество изображения. Чтобы не навредить конкретной модели, советуют уточнить у производителя, допускается ли полное выключение из розетки, или лучше ограничиться выключением кнопкой питания.

Wi-Fi-роутер

Роутер обеспечивает постоянный доступ к интернету, поэтому логично возникает вопрос, стоит ли отключать его на ночь. Смысл в этом есть только тогда, когда к сети не подключены важные устройства — например, видеонаблюдение или элементы "умного дома". Иначе после повторного включения возможны сбои в их работе. К тому же, если интернет нужен регулярно, роутер должен работать постоянно.

Струйный принтер

Струйный принтер тоже не требует постоянного обесточивания, но особенно важно выключать его правильно. Если просто выдернуть вилку, устройство может не успеть корректно завершить работу, а печатающая головка останется в режиме готовности. После следующего включения принтер способен автоматически запустить принудительную очистку головки — это увеличивает расход чернил. Поэтому оптимальный вариант — выключать принтер штатной кнопкой питания.

В условиях регулярных отключений электроэнергии ситуация иная. Резкие скачки напряжения способны привести к поломке техники и даже к возгоранию, если устройства оставались подключенными. В таком случае технику советуют обесточивать, а включать примерно через 10 минут после возобновления подачи света — если есть возможность подождать.

Напомним, в повседневной жизни легко не обратить внимание на мелкие привычки, которые со временем приводят к росту потребления электроэнергии. Одной из самых типичных является оставлять зарядные устройства в розетке значительно дольше, чем это реально необходимо.

Также мы писали, что во время отключений электроэнергии украинцы все чаще подсчитывают, на какое время хватит павербанка, зарядной станции или генератора для базовых устройств. Больше всего энергии потребляет ноутбук, тогда как смартфон требует минимальных затрат.