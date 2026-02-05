Правило 30 минут — какие приборы надо выключать, чтобы не платить больше

Розетка с подключенным к ней прибором. Фото: Unsplash

Электроэнергия дорожает, а привычка оставлять технику "в режиме ожидания" незаметно добавляет лишние киловатты к счетам. Есть простое правило: если прибор не нужен более 30 минут, его лучше выключить или отсоединить от розетки.

Зарядные устройства для гаджетов

Блоки питания, которые остаются в розетке после зарядки телефона или наушников, продолжают потреблять электроэнергию. Если зарядка уже завершена — проще и экономнее вытащить адаптер из розетки.

Компьютеры и периферия

Режим сна или ожидания удобен, но он не "нулевой" по потреблению. Если не работаете за ПК дольше получаса, целесообразно выключить не только компьютер, но и монитор, принтер и другие подключенные устройства — так домашний офис будет тратить меньше энергии.

Водонагреватели

Бойлеры часто входят в число самых энергозатратных приборов в доме. Когда горячая вода временно не нужна — перед выходом из дома или на ночь — водонагреватель можно выключать, чтобы уменьшить лишние расходы.

Кондиционеры и обогреватели воздуха

Отопление и охлаждение быстро "съедают" электроэнергию, если работают без контроля. Температуру стоит подстраивать под погоду и избегать резких изменений настроек: даже небольшая корректировка в одну сторону или другую способна влиять на потребление.

