Недорогі телевізори, які служать роками — 3 бренди до 300 доларів

Телевізори можуть коштувати дуже дорого, але на ринку вистачає моделей за 300 доларів і навіть дешевше. Проблема бюджетного сегмента в тому, що з брендом легко помилитися — і тоді техніку доведеться міняти значно раніше, ніж хотілося б.

Про те, які бренди телевізорів, за відгуками користувачів, прослужать роки, пише BGR.

TCL

TCL — китайський бренд, заснований у 1981 році, а телевізори компанія почала продавати з 1991 року. Моделі TCL часто називають вигідними за співвідношенням ціни та можливостей: це один із тих виробників, у яких можна знайти одні з найдоступніших телевізорів на ринку без відчуття, що довелося "переплатити за ім'я".

Одна з причин, чому TCL утримує конкурентні ціни, — ставка на виробництво значної частини компонентів "усередині" компанії. За словами користувачів, такі телевізори здатні довго працювати без помітних проблем.

Hisense

Hisense — ще одна китайська компанія, яка активно конкурує ціною. У бренду є моделі, що стартують приблизно від 250 доларів і навіть нижче.

При цьому низька ціна, за словами користувачів, не обов'язково означає низьку якість. В обговореннях на Reddit люди пишуть про 55-дюймові Hisense, які працюють шість років, і про моделі, що служать вісім років. Окремо згадують два 75-дюймові телевізори Hisense, які залишаються в хорошому стані, хоча, за словами власника, вони увімкнені щонайменше по вісім годин щодня. Є й приклад телевізора Hisense, купленого у 2013 році, який, як стверджує користувач, продовжує працювати у 2025 році — тобто вже 12 років.

Vizio

Vizio — американський бренд, який давно асоціюють із доступними телевізорами. Компанія позиціюється як варіант для тих, хто хоче оновити техніку без надмірних витрат. Хоча останніми роками Vizio сповільнила темп випуску нових моделей, власники часто говорять про довговічність уже куплених телевізорів.

У відгуках на Reddit користувачі пишуть про Vizio, які працюють п'ять років без проблем. Інший учасник обговорень стверджує, що користується телевізорами бренду багато років і має кілька моделей, які залишаються в строю від п'яти до 14 років. Також у спільнотах Vizio трапляються історії про дуже "вікові" телевізори, що все ще працюють, і згадки про OLED-модель бренду, яка служить власнику кілька років.

Нагадаємо, у 2026 році ринок телевізорів стає дедалі складнішим: виробники вводять нові типи панелей і розширюють знайомі абревіатури. Попри це, OLED і досі вважається еталоном якості зображення, хоча й не позбавлений власних компромісів.

Також ми писали, що бюджетний смарттелевізор може здаватися вигідною покупкою, але низька ціна часто приховує проблеми з якістю та надійністю. У відгуках користувачі нерідко зазначають, що окремі моделі починають давати збої майже одразу або не витримують навіть року роботи.