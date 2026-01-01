Недорогие телевизоры, которые служат годами — 3 бренда до 300 долларов

Смарт-телевизор. Фото: Unsplash

Телевизоры могут стоить очень дорого, но на рынке хватает моделей за 300 долларов и даже дешевле. Проблема бюджетного сегмента в том, что с брендом легко ошибиться — и тогда технику придется менять значительно раньше, чем хотелось бы.

О том, какие бренды телевизоров, по отзывам пользователей, прослужат годы, пишет BGR.

TCL

TCL — китайский бренд, основанный в 1981 году, а телевизоры компания начала продавать с 1991 года. Модели TCL часто называют выгодными по соотношению цены и возможностей: это один из тех производителей, у которых можно найти одни из самых доступных телевизоров на рынке без ощущения, что пришлось "переплатить за имя".

Одна из причин, почему TCL удерживает конкурентные цены, — ставка на производство значительной части компонентов "внутри" компании. По словам пользователей, такие телевизоры способны долго работать без заметных проблем.

Hisense

Hisense — еще одна китайская компания, которая активно конкурирует ценой. У бренда есть модели, стартующие примерно от 250 долларов и даже ниже.

При этом низкая цена, по словам пользователей, не обязательно означает низкое качество. В обсуждениях на Reddit люди пишут о 55-дюймовых Hisense, которые работают шесть лет, и о моделях, служащих восемь лет. Отдельно упоминают два 75-дюймовых телевизора Hisense, которые остаются в хорошем состоянии, хотя, по словам владельца, они включены минимум по восемь часов ежедневно. Есть и пример телевизора Hisense, купленного в 2013 году, который, как утверждает пользователь, продолжает работать в 2025 году — то есть уже 12 лет.

Vizio

Vizio — американский бренд, который давно ассоциируют с доступными телевизорами. Компания позиционируется как вариант для тех, кто хочет обновить технику без чрезмерных затрат. Хотя в последние годы Vizio замедлила темп выпуска новых моделей, владельцы часто говорят о долговечности уже купленных телевизоров.

В отзывах на Reddit пользователи пишут о Vizio, которые работают пять лет без проблем. Другой участник обсуждений утверждает, что пользуется телевизорами бренда много лет и имеет несколько моделей, которые остаются в строю от пяти до 14 лет. Также в сообществах Vizio встречаются истории об очень "возрастных" телевизорах, которые все еще работают, и упоминания об OLED-модели бренда, которая служит владельцу несколько лет.

Напомним, в 2026 году рынок телевизоров становится все сложнее: производители вводят новые типы панелей и расширяют знакомые аббревиатуры. Несмотря на это, OLED до сих пор считается эталоном качества изображения, хотя и не лишен собственных компромиссов.

Также мы писали, что бюджетный смарт-телевизор может казаться выгодной покупкой, но низкая цена часто скрывает проблемы с качеством и надежностью. В отзывах пользователи нередко отмечают, что отдельные модели начинают давать сбои почти сразу или не выдерживают даже года работы.