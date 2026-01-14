Космічний телескоп "Габбл" може впасти на Землю — названі терміни та ризики

Космічний телескоп "Габбл". Фото: Unsplash

Космічний телескоп "Габбл", який майже 35 років працює на орбіті, поступово втрачає висоту й у перспективі може неконтрольовано увійти в атмосферу Землі. Нові розрахунки показують: ризик для людей залишається невеликим, але виявився вищим за порогові вимоги NASA.

Про це пише IFLScience.

"Габбл" перебуває на низькій навколоземній орбіті, рухається зі швидкістю понад 28 тисяч км/год і від моменту запуску у 1990 році виконав понад 1,3 млн наукових спостережень. Його дані допомогли уточнити вік Всесвіту до 13,8 млрд років і підтвердити, що космічне розширення відбувається з прискоренням.

Втім із роками телескоп опускається дедалі нижче через опір верхніх шарів атмосфери. Раніше під час сервісних місій астронавти підіймали його на вищу орбіту за допомогою шатлів, але після завершення програми таких польотів зробити це вже неможливо.

Згідно з новими оцінками, зниження триватиме, доки апарат не увійде в атмосферу. Діапазон прогнозів широкий: за оптимістичного сценарію "Габбл" протримається до 2040 року, за песимістичного — може впасти вже у 2029 році. Найімовірнішим роком повернення називають 2033 рік.

Проблема в тому, що телескоп не проєктували для контрольованого зведення з орбіти. Це означає, що під час входу в атмосферу частина конструкції може не згоріти повністю й досягти поверхні Землі. Моделювання припускає, що уламки здатні розсипатися смугою довжиною приблизно 350-800 км.

Оцінки ризику для людей залишаються низькими, однак виходять за межі прийнятних стандартів NASA. За середнім прогнозом імовірність жертв коливається від 1:330 (що суттєво вище за норматив 1:10 000) до 1:31 000. Якщо уламки припадуть на густонаселені райони на кшталт Макао, можливі від двох до чотирьох жертв; у Гонконзі чи Сингапурі — щонайменше одна.

Автори дослідження вважають, що оцінки варто уточнювати з урахуванням сонячної активності, геомагнітних умов і прогнозів чисельності населення. Інакше навіть легендарна місія "Габбла" може завершитися небажаним інцидентом у разі неконтрольованого падіння.

