Hubble виявив "галактику, що не відбулася" — що відомо про хмару з темної матерії

Хмара Cloud-9, що на відстані 14 мільйонів світлових років від Землі. Фото: NASA, ESA, VLA

Астрономи, які працюють із космічним телескопом NASA Hubble, зафіксували унікальний об'єкт, що не вписувався у звичні класифікації. Це беззоряна газова хмара, у якій домінує темна матерія — ймовірний "релікт" раннього Всесвіту та приклад галактики, що так і не сформувалася.

Про це йдеться на сайті NASA.

Що відомо про об'єкт Cloud-9

Об'єкт отримав неофіційну назву Cloud-9 і став першим підтвердженим спостереженням подібної структури. Науковці вважають, що відкриття може вплинути на уявлення про те, як виникали галактики, як еволюціонував ранній Всесвіт і яку роль у цьому відіграє темна матерія.

Керівник дослідження Алехандро Бенітес-Лламбай з Університету Мілано-Бікокка пояснює знахідку як приклад "галактики, що не відбулася": відсутність зірок, на його думку, підтверджує теорію про існування первинних "будівельних блоків" галактик, які з певних причин не змогли розвинутися.

Один з учасників команди, астрофізик Ендрю Фокс з Інституту космічних телескопів назвав Cloud-9 рідкісним "вікном у темний Всесвіт", адже темну матерію надзвичайно важко виявляти напряму — вона не випромінює світло.

За класифікацією дослідників, об'єкт належить до RELHIC (reionization-limited HI clouds) — хмар нейтрального водню, які виникли на ранніх етапах існування Всесвіту, але не змогли утворити зірки. Протягом десятиліть такі структури передбачали теоретично, однак переконливих підтверджень у спостереженнях бракувало.

До залучення Hubble команда не могла остаточно відкинути інше пояснення: що Cloud-9 — це надзвичайно тьмяна карликова галактика. Висока чутливість камери ACS дозволила перевірити це припущення і підтвердити повну відсутність зірок. Провідний автор дослідження Гагандіп Ананд підсумував це максимально прямо: тепер можна сказати напевно — "там справді нічого немає".

Дослідники допускають, що Cloud-9 може бути лише однією з багатьох подібних структур у локальному Всесвіті. Астрономка Рейчел Бітон порівнює такі об'єкти з "покинутими будинками" серед галактичних сусідів — вони є, але залишаються непомітними на тлі яскравіших систем.

Ядро Cloud-9 складається з нейтрального водню та має діаметр близько 4900 світлових років. Маса газу в хмарі приблизно у мільйон разів перевищує масу Сонця, а розрахункова маса темної матерії сягає п'яти мільярдів сонячних мас.

На відміну від інших водневих хмар поблизу Чумацького Шляху, цей об'єкт компактний, майже сферичний і значно менший — саме це робить його винятковим серед подібних структур. Науковці наголошують: вивчення таких "галактик, які не відбулися", допомагає заповнювати прогалини в розумінні будови Всесвіту, адже показує еволюцію не лише через світло зірок, а й через газ і темну матерію.

Водночас пошук нових RELHIC-хмар залишатиметься складним: вони легко губляться на тлі яскравіших галактик і є вразливими до впливу міжгалактичного середовища. Попри це Cloud-9 стала першим переконливим доказом того, що у Всесвіті існують структури, які так і не змогли стати галактиками.

