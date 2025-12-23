James Webb зафіксував "лимонну" екзопланету біля пульсара — фото

Ілюстративне зображення екзопланети. Фото: Unsplash

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb Space Telescope зафіксували екзопланету, яку гравітація настільки деформувала, що вона нагадує лимон або м'яч для американського футболу. Об'єкт настільки незвичний, що дослідники допускають, що це може бути представник нового класу космічних тіл.

Про це пише Futurism.

Що відомо про "розтягнуту" екзопланету

Йдеться про тіло з масою близькою до маси Юпітера під назвою PSR J2322-2650b. Воно обертається навколо своєї зорі на відстані близько двох мільйонів кілометрів — це приблизно 1% дистанції між Землею та Сонцем. Через таку близькість "рік" на цій планеті триває лише 7,8 земної години, а гравітація зорі витягує її в подовжену форму.

Зображення екзопланети PSR J2322-2650b незвичної форми. Фото: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Зоря-господар — пульсар, тобто швидко обертове ядро надщільної нейтронної зорі, що залишилося після вибуху наднової. Такі об'єкти мають масу, співмірну із Сонцем, але "вміщуються" у масштабах людського міста. Деякі з них випромінюють спрямований промінь енергії вздовж полюсів, через що на телескопах мають вигляд повторюваного сигналу. Водночас у цьому випадку пульсар випромінює переважно в гамма-діапазоні, тож він фактично "невидимий" для James Webb, який спостерігає в інфрачервоному — і це зменшує засвічення під час аналізу планети.

Система унікальна тим, що дослідники бачать планету, освітлену зорею, але саму зорю в інфрачервоному не спостерігають. Це дає "чистий" спектр і дозволяє розглядати атмосферу детальніше, ніж у багатьох інших екзопланет.

Спостереження показали, що дивує не лише форма, а й атмосфера. За оцінками, температура на поверхні сягає 2 040 °C — це приблизно вчетверо гарячіше за Венеру, найтепліший світ у Сонячній системі. Атмосфера при цьому майже повністю складається з гелію та вуглецю — поєднання, якого раніше не фіксували на жодній планеті. Дослідники пояснюють, що вуглець зазвичай легко утворює сполуки з елементами на кшталт кисню чи азоту, тож їхня відсутність має показовий вигляд.

Незвична хімія може означати й нетипову "погоду". Астрономи припускають, що в атмосфері можуть плавати хмари вуглецевої сажі, а ближче до ядра ці хмари здатні конденсуватися у фрагменти твердого алмазу.

Походження об'єкта залишається загадкою. Планети біля пульсарів загалом трапляються рідко, а тут поєдналися одразу кілька нетипових рис — форма, склад атмосфери та відсутність елементів, характерних для інших світів. Один із варіантів — що система може нагадувати "чорну вдову", коли пульсар поступово "висмоктує" речовину з меншого компаньйона на орбіті. Однак такі сценарії спостерігали для пари "пульсар + зоря", а не "пульсар + планета".

