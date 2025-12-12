Відео
Головна Технології Комета 3I/ATLAS може становити загрозу для людства

Комета 3I/ATLAS може становити загрозу для людства

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:24
Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — чи несе він загрозу для Землі
Космічний об'єкт 3I/ATLAS. Фото: Gerald Rhemann and Michael Jäger/Facebook

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS за тиждень пролетить на найближчій відстані від Землі, і навколо нього вже точаться суперечки. Якщо ця "аномалія" виявляться ознаками технологічного походження, об'єкт потенційно може бути небезпечним для людства.

Про це пише астрофізик Аві Леб на Medium.

Читайте також:

Чому 3I/ATLAS називають "підозрілим" і де тут ризик

У форматі "питання-відповідь" з журналістами Леб пояснює, що звичайну комету визначають за пилом і газом, які вона викидає під дією Сонця — через це виникає реактивний ефект і так зване негравітаційне прискорення. Але, за його словами, гіпотетичний космічний апарат теж може мати вигляд "як комета" на нероздільних знімках: збирати пил і лід у міжзоряному просторі, мати власну тягу, а також демонструвати нетипові ознаки на кшталт "штучного" маневрування чи незвичних викидів.

Леб окремо зазначає, що частина науковців критично ставиться до будь-яких припущень про технологічні "підписи" в міжзоряних об'єктах. Він наполягає на тому, що людство вже запускало техніку в космос, тож саме по собі припущення, що інші цивілізації могли робити подібне, не можна відкидати лише через звичку трактувати все як "крижаний камінь".

Серед ключових "аномалій" 3I/ATLAS він згадує незвичні збіги в траєкторії та напрямку прибуття, нетипові джети до Сонця й від Сонця, а також хімічні особливості викидів, які він називає нетиповими для відомих комет. Також Леб описує, що в районі перигелію об'єкт демонстрував негравітаційне прискорення — і припускає, що частина спостережуваних ефектів може узгоджуватися з роботою "двигуна" або навігаційних систем.

Головний висновок автора — у сценарії технологічного походження 3I/ATLAS "міг би становити загрозу для людства", а протоколу реагування на потенційно інопланетні технології людство не має. Він нагадує, що найближче зближення з Землею очікується 19 грудня 2025 року, і висловлює сподівання, що людство "не отримає небажаних подарунків на свята".

Нагадаємо, міжзоряна комета 3I/ATLAS проявила підвищену активність напередодні зближення із Землею. NASA та ESA опублікували свіжі знімки об'єкта, який 19 грудня пройде на відстані близько 270 млн кілометрів від нашої планети.

Також ми писали, що загадковий міжзоряний гість 3I/ATLAS, до якого залишилося менш ніж два тижні, почав змінювати яскравість із дивною регулярністю. Спостереження засвідчили ритмічне посилення й ослаблення світіння, що вже спричинило дискусії серед науковців щодо справжньої природи цього об'єкта.

космос наука комета космічний об'єкт загроза 3I/ATLAS
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
