Комета 3I/ATLAS может представлять угрозу для человечества

Комета 3I/ATLAS может представлять угрозу для человечества

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:24
Межзвездный объект 3I/ATLAS — несет ли он угрозу для Земли
Космический объект 3I/ATLAS. Фото: Gerald Rhemann and Michael Jäger/Facebook

Межзвездный объект 3I/ATLAS через неделю пролетит на ближайшем расстоянии от Земли, и вокруг него уже идут споры. Если эта "аномалия" окажутся признаками технологического происхождения, объект потенциально может быть опасным для человечества.

Об этом пишет астрофизик Ави Леб на Medium.

Читайте также:

Почему 3I/ATLAS называют "подозрительным" и где здесь риск

В формате "вопрос-ответ" с журналистами Леб объясняет, что обычную комету определяют по пыли и газу, которые она выбрасывает под действием Солнца — из-за этого возникает реактивный эффект и так называемое негравитационное ускорение. Но, по его словам, гипотетический космический аппарат тоже может выглядеть "как комета" на нераздельных снимках: собирать пыль и лед в межзвездном пространстве, иметь собственную тягу, а также демонстрировать нетипичные признаки вроде "искусственного" маневрирования или необычных выбросов.

Леб отдельно отмечает, что часть ученых критически относится к любым предположениям о технологических "подписях" в межзвездных объектах. Он настаивает на том, что человечество уже запускало технику в космос, поэтому само по себе предположение, что другие цивилизации могли делать подобное, нельзя отвергать только из-за привычки трактовать все как "ледяной камень".

Среди ключевых "аномалий" 3I/ATLAS он упоминает необычные совпадения в траектории и направлении прибытия, нетипичные джеты к Солнцу и от Солнца, а также химические особенности выбросов, которые он называет нетипичными для известных комет. Также Леб описывает, что в районе перигелия объект демонстрировал негравитационное ускорение — и предполагает, что часть наблюдаемых эффектов может согласовываться с работой "двигателя" или навигационных систем.

Главный вывод автора — в сценарии технологического происхождения 3I/ATLAS "мог бы представлять угрозу для человечества", а протокола реагирования на потенциально инопланетные технологии человечество не имеет. Он напоминает, что ближайшее сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года, и выражает надежду, что человечество "не получит нежелательных подарков на праздники".

Напомним, межзвездная комета 3I/ATLAS проявила повышенную активность накануне сближения с Землей. NASA и ESA опубликовали свежие снимки объекта, который 19 декабря пройдет на расстоянии около 270 млн километров от нашей планеты.

Также мы писали, что загадочный межзвездный гость 3I/ATLAS, до которого осталось менее двух недель, начал менять яркость со странной регулярностью. Наблюдения показали ритмичное усиление и ослабление свечения, что уже вызвало дискуссии среди ученых относительно истинной природы этого объекта.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
