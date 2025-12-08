Комета 3I/ATLAS активизировалась — новые снимки NASA и ESA перед сближением с Землей

Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фото: кадр из видео/YouTube/NOIRLabAstro

Межзвездная комета 3I/ATLAS активизировалась перед сближением с Землей. NASA и ESA обнародовали новые снимки объекта, который 19 декабря пролетит на расстоянии примерно 270 млн км от нашей планеты.

Об этом пишет Live Science.

Реклама

Читайте также:

Что показали новые снимки 3I/ATLAS

Открытая в конце июня и подтвержденная в июле как третий известный межзвездный объект, 3I/ATLAS уже несколько месяцев мчится по внутренней части Солнечной системы со скоростью около 210 000 км/ч. Массивная ледяная "снежка" с реактивными выбросами газа в октябре прошла вблизи Марса и Солнца, а 19 декабря совершит самое тесное сближение с Землей — на дистанции около 270 млн км, что почти вдвое превышает расстояние между нашей планетой и Солнцем.

По мере того как комета приближается к этой точке траектории, аппараты NASA и Европейского космического агентства (ESA) пытаются получить максимум детальных наблюдений. На днях оба агентства опубликовали новые снимки, которые показывают, что после прохождения вблизи Солнца 3I/ATLAS стала очень яркой и активной, выбрасывая в космос значительные объемы газа и пыли, сублимирующие с ее поверхности.

Свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS с телескопа Hubble (слева) и Juice (справа). Фото: NASA/ESA

Как и большинство комет, 3I/ATLAS становится ярче, приближаясь к Солнцу: лед в ее составе нагревается и переходит в газ, а солнечное излучение "сдувает" эти газы в хвост, который всегда направлен от звезды. Самая теплая, освещенная Солнцем сторона ядра может выбрасывать реактивные струи газа и пыли по направлению к светилу. Обе эти особенности — и хвост, и потенциальные джеты — слабо, но заметно просматриваются на новом снимке Hubble.

В ближайшие недели интерес к 3I/ATLAS будет только расти. По мере приближения кометы к Земле Космический телескоп Джеймса Уэбба должен осуществить дополнительные наблюдения, а многочисленные наземные обсерватории и любительские астрономы получат собственный шанс увидеть межзвездный "гость" на небе.

Напомним, ученые впервые с высокой точностью определили, как идет время на Марсе по сравнению с Землей. Оказалось, что марсианские часы ежедневно могут отставать или опережать земные на сотые доли миллисекунды — и это имеет ключевое значение для навигации, связи и будущих миссий.

Также мы писали, что анализ лунной пыли, доставленной миссией "Чанъэ-6", обнаружил неожиданную находку — микроскопические частицы железной ржавчины. Это открытие ставит под сомнение давние представления о химии Луны и может помочь объяснить загадочные магнитные аномалии на ее поверхности.