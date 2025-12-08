Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 3I/ATLAS резко активизировалась перед сближением с Землей — фото

3I/ATLAS резко активизировалась перед сближением с Землей — фото

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:41
Комета 3I/ATLAS активизировалась — новые снимки NASA и ESA перед сближением с Землей
Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фото: кадр из видео/YouTube/NOIRLabAstro

Межзвездная комета 3I/ATLAS активизировалась перед сближением с Землей. NASA и ESA обнародовали новые снимки объекта, который 19 декабря пролетит на расстоянии примерно 270 млн км от нашей планеты.

Об этом пишет Live Science.

Реклама
Читайте также:

Что показали новые снимки 3I/ATLAS

Открытая в конце июня и подтвержденная в июле как третий известный межзвездный объект, 3I/ATLAS уже несколько месяцев мчится по внутренней части Солнечной системы со скоростью около 210 000 км/ч. Массивная ледяная "снежка" с реактивными выбросами газа в октябре прошла вблизи Марса и Солнца, а 19 декабря совершит самое тесное сближение с Землей — на дистанции около 270 млн км, что почти вдвое превышает расстояние между нашей планетой и Солнцем.

По мере того как комета приближается к этой точке траектории, аппараты NASA и Европейского космического агентства (ESA) пытаются получить максимум детальных наблюдений. На днях оба агентства опубликовали новые снимки, которые показывают, что после прохождения вблизи Солнца 3I/ATLAS стала очень яркой и активной, выбрасывая в космос значительные объемы газа и пыли, сублимирующие с ее поверхности.

Свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS
Свежие снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS с телескопа Hubble (слева) и Juice (справа). Фото: NASA/ESA

Как и большинство комет, 3I/ATLAS становится ярче, приближаясь к Солнцу: лед в ее составе нагревается и переходит в газ, а солнечное излучение "сдувает" эти газы в хвост, который всегда направлен от звезды. Самая теплая, освещенная Солнцем сторона ядра может выбрасывать реактивные струи газа и пыли по направлению к светилу. Обе эти особенности — и хвост, и потенциальные джеты — слабо, но заметно просматриваются на новом снимке Hubble.

В ближайшие недели интерес к 3I/ATLAS будет только расти. По мере приближения кометы к Земле Космический телескоп Джеймса Уэбба должен осуществить дополнительные наблюдения, а многочисленные наземные обсерватории и любительские астрономы получат собственный шанс увидеть межзвездный "гость" на небе.

Напомним, ученые впервые с высокой точностью определили, как идет время на Марсе по сравнению с Землей. Оказалось, что марсианские часы ежедневно могут отставать или опережать земные на сотые доли миллисекунды — и это имеет ключевое значение для навигации, связи и будущих миссий.

Также мы писали, что анализ лунной пыли, доставленной миссией "Чанъэ-6", обнаружил неожиданную находку — микроскопические частицы железной ржавчины. Это открытие ставит под сомнение давние представления о химии Луны и может помочь объяснить загадочные магнитные аномалии на ее поверхности.

NASA Hubble космос комета космический объект 3I/ATLAS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации