Китайские ученые обнаружили следы ржавчины на Луне — о чем еще это свидетельствует

Новый анализ лунной пыли, собранной китайской миссией "Чанъэ-6", показал неожиданную находку — крошечные частицы железной ржавчины. Ранее считалось, что на Луне нет условий для образования ржавчины, ведь там не хватает кислорода. Поэтому это открытие заставляет пересмотреть давние представления о химических процессах на поверхности Луны и может помочь объяснить странные магнитные аномалии, которые давно замечают в разных ее регионах.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, выполнила команда под руководством Шаньдунского университета при участии Института геохимии Китайской академии наук и Юньнанского университета. Ученый коллектив нашел в образцах микроскопические кристаллы гематита и магемита — разновидностей оксидов железа. Это свидетельствует, что на Луне могли действовать неизвестные ранее поверхностные процессы, которые формировали ее облик в течение миллиардов лет.

Переосмысление старых убеждений

Долгое время ученые были уверены, что Луна — это среда, в которой железо не может окисляться. Материалы, найденные во время миссий "Аполлон", где иногда попадались следы железосодержащих соединений, быстро признали загрязнением, возникшим уже после возвращения на Землю. Именно после исследования 1971 года утвердилось мнение, что Луна слишком "сухая" и бедная кислородом, чтобы на ней могла образовываться ржавчина.

Однако последние годы изменили эту позицию. Данные дистанционных наблюдений и новые образцы свидетельствуют, что процессы окисления на Луне все же могут происходить. В 2020 году аппарат Moon Mineralogy Mapper зафиксировал значительное распространение гематита на высоких широтах. А в 2022-м детальный анализ образцов из миссии "Чанъэ-5" показал следы наночастиц магнетита — еще одного продукта окисления железа.

Ржавчина как часть естественной истории Луны

Во время исследования образцов "Чанъэ-6", которые вернулись на Землю в июне прошлого года, китайские ученые впервые нашли гематит в виде микроскопических зерен. Это доказывает, что оксиды железа — не случайное загрязнение, а действительно естественная составляющая лунных пород.

Чтобы выяснить, как на Луне могло образоваться окисленное железо, исследователи рассмотрели различные возможные механизмы и отбросили маловероятные объяснения. Они заметили, что такие минералы чаще всего встречаются в брекчиях — породах, которые образуются после сильных метеоритных ударов и объединяют различные фрагменты пород, сплавленные высокой температурой и давлением.

Зато в древних вулканических породах их нет. Это позволило предположить, что гематит возник именно во время крупных ударных событий — в частности тех, что создали бассейн Южный полюс — Эйткен и кратер Аполлон на обратной стороне Луны.

Бассейн Южный полюс — Эйткен, куда и приземлилась "Чанъэ-6", считается одним из старейших и крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Он пережил многочисленные столкновения и не был перекрыт более поздними лавовыми потоками, поэтому стал идеальным местом для сохранения минералов, образовавшихся в результате древних космических катастроф.

