Китайські вчені виявили сліди іржі на Місяці — про ще це свідчить

Вчений вивчає поверхню Місяця. Фото ілюстративне: Freepik

Новий аналіз місячного пилу, зібраного китайською місією "Чан'е-6", показав несподівану знахідку — крихітні частинки залізної іржі. Раніше вважалося, що на Місяці немає умов для утворення іржі, адже там бракує кисню. Тому це відкриття змушує переглянути давні уявлення про хімічні процеси на поверхні Місяця й може допомогти пояснити дивні магнітні аномалії, які давно помічають у різних його регіонах.

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Science Advances, виконала команда під керівництвом Шаньдунського університету за участі Інституту геохімії Китайської академії наук та Юньнанського університету. Учений колектив знайшов у зразках мікроскопічні кристали гематиту та магеміту — різновидів оксидів заліза. Це свідчить, що на Місяці могли діяти невідомі раніше поверхневі процеси, які формували його вигляд протягом мільярдів років.

Переосмислення старих переконань

Довгий час науковці були впевнені, що Місяць — це середовище, у якому залізо не може окислюватися. Матеріали, знайдені під час місій "Аполлон", де інколи траплялися сліди залізовмісних сполук, швидко визнали забрудненням, що виникло вже після повернення на Землю. Саме після дослідження 1971 року утвердилася думка, що Місяць надто "сухий" та бідний на кисень, аби на ньому могла утворюватися іржа.

Проте останні роки змінили цю позицію. Дані дистанційних спостережень та нові зразки свідчать, що процеси окислення на Місяці все ж можуть відбуватися. У 2020 році апарат Moon Mineralogy Mapper зафіксував значне поширення гематиту на високих широтах. А у 2022-му детальний аналіз зразків із місії "Чан'е-5" показав сліди наночастинок магнетиту — ще одного продукту окислення заліза.

Іржа як частина природної історії Місяця

Під час дослідження зразків "Чан'е-6", які повернулися на Землю у червні минулого року, китайські науковці вперше знайшли гематит у вигляді мікроскопічних зерен. Це доводить, що оксиди заліза — не випадкове забруднення, а справді природна складова місячних порід.

Щоб з’ясувати, як на Місяці могло утворитися окислене залізо, дослідники розглянули різні можливі механізми та відкинули малоймовірні пояснення. Вони помітили, що такі мінерали найчастіше трапляються в брекчіях — породах, які утворюються після сильних метеоритних ударів і поєднують різні фрагменти порід, сплавлені високою температурою та тиском.

Натомість у стародавніх вулканічних породах їх немає. Це дозволило припустити, що гематит виник саме під час великих ударних подій — зокрема тих, що створили басейн Південний полюс — Ейткен та кратер Аполлон на зворотному боці Місяця.

Басейн Південний полюс — Ейткен, куди й приземлилася "Чан'е-6", вважається одним із найстаріших і найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Він пережив численні зіткнення та не був перекритий пізнішими лавовими потоками, тому став ідеальним місцем для збереження мінералів, що утворилися внаслідок давніх космічних катастроф.

