Комета 3I/ATLAS активізувалася — нові знімки NASA та ESA перед зближенням із Землею

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Фото: кадр з відео/YouTube/NOIRLabAstro

Міжзоряна комета 3I/ATLAS активізувалася перед зближенням із Землею. NASA та ESA оприлюднили нові знімки об'єкта, який 19 грудня пролетить на відстані приблизно 270 млн км від нашої планети.

Про це пише Live Science.

Що показали нові знімки 3I/ATLAS

Відкриту наприкінці червня й підтверджену в липні як третій відомий міжзоряний об'єкт, 3I/ATLAS уже кілька місяців мчить внутрішньою частиною Сонячної системи зі швидкістю близько 210 000 км/год. Масивна крижана "сніжка" з реактивними викидами газу в жовтні пройшла поблизу Марса та Сонця, а 19 грудня здійснить найтісніше зближення із Землею — на дистанції близько 270 млн км, що майже вдвічі перевищує відстань між нашою планетою та Сонцем.

У міру того, як комета наближається до цієї точки траєкторії, апарати NASA та Європейського космічного агентства (ESA) намагаються отримати максимум детальних спостережень. Днями обидві агенції опублікували нові знімки, які показують, що після проходження поблизу Сонця 3I/ATLAS стала дуже яскравою та активною, викидаючи у космос значні об'єми газу й пилу, що сублімують з її поверхні.

Свіжі знімки міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS з телескопа Hubble (зліва) та Juice (справа). Фото: NASA/ESA

Як і більшість комет, 3I/ATLAS яскравішає, наближаючись до Сонця: лід у її складі нагрівається й переходить у газ, а сонячне випромінювання "здуває" ці гази у хвіст, який завжди спрямований від зорі. Найтепліша, освітлена Сонцем сторона ядра може викидати реактивні струмені газу й пилу у напрямку до світила. Обидві ці особливості — і хвіст, і потенційні джети — слабко, але помітно проглядаються на новому знімку Hubble.

У найближчі тижні інтерес до 3I/ATLAS лише зростатиме. У міру наближення комети до Землі Космічний телескоп Джеймса Вебба має здійснити додаткові спостереження, а численні наземні обсерваторії й аматорські астрономи отримають власний шанс побачити міжзоряний "гість" на небі.

