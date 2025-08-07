Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Вчені знайшли планету Kepler-725c, де можливе життя — деталі

Вчені знайшли планету Kepler-725c, де можливе життя — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:32
Вчені знайшли суперземлю, придатну для життя — що відомо про Kepler-725c
Вигляд з космосу на планету Земля. Фото: Unsplash

Астрономи вперше зафіксували суперземлю в зоні життя далекої зорі, схожої на Сонце, застосувавши революційний метод спостереження. Відкриття суттєво розширює можливості пошуку планет, здатних підтримувати життя.

Про це пише SciTechDaily.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про нову суперземлю

У 1995 році відкриття першої екзопланети, що обертається навколо зорі, подібної до нашого Сонця, стало переломним моментом у пошуках відповіді на одвічне питання: чи є ми одні у Всесвіті? З того часу вивчення екзопланет стало ключовим напрямом сучасної астрономії — наука прагне зрозуміти, як виникають планети, як вони еволюціонують і чи здатні підтримувати життя.

Одним із головних завдань дослідників є виявлення планет, подібних до Землі, в так званих зонах життя — областях навколо зір, де можливе існування рідкої води. Саме таку планету нещодавно вдалося знайти міжнародній команді на чолі з астрономами з Юньнаньської обсерваторії Китайської академії наук.

За допомогою методу варіацій часу транзиту (TTV) вчені відкрили планету Kepler-725c, що має масу приблизно в 10 разів більшу за земну та обертається навколо зорі Kepler-725, схожої на Сонце. Це перше відкриття планети з такими характеристиками саме за допомогою TTV.

Экзопланета Kepler-725c
Погляд художника на систему Kepler-725. Фото: Шенгонг Гу

Раніше для пошуку таких об'єктів використовували метод транзиту або вимірювання радіальної швидкості. Проте ці методи мають обмеження: транзити реєструються лише тоді, коли орбіта планети ідеально вирівнена щодо спостерігача, а метод радіальної швидкості потребує надзвичайної точності, особливо у випадках з планетами на далеких орбітах, що дають дуже слабкі сигнали.

TTV дозволяє виявляти навіть ті планети, які не проходять перед зорею з погляду спостерігача. Виявлена Kepler-725c — саме така: вона не транзитує, але її існування було підтверджено завдяки впливу на орбітальний рух газового гіганта Kepler-725b, який обертається ближче до зорі з періодом у 39,64 дня.

Kepler-725c має орбітальний період 207,5 днів і відстань до зорі 0,674 астрономічні одиниці. Планета отримує приблизно в 1,4 раза більше випромінювання, ніж Земля, і частину свого шляху проходить через зону життя, що робить її перспективним кандидатом для подальшого вивчення.

Нагадаємо, астрономи зафіксували новий міжзоряний об'єкт — 3I/ATLAS, що перебуває у 4,5 раза далі від Землі, ніж Сонце. Незвично висока яскравість небесного тіла викликає припущення, що це або гігантська комета, або невідоме досі явище.

Також ми писали, що компанія Redwire з Флориди успішно протестувала сонячні панелі нового покоління ROSA, які можуть живити місячну станцію NASA — Lunar Gateway. Їхня розкладна конструкція й висока ефективність відкривають нові можливості для енергозабезпечення в космосі.

космос наука астрономія сонячна система Земля екзопланета
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації