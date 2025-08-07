Вчені знайшли суперземлю, придатну для життя — що відомо про Kepler-725c

Вигляд з космосу на планету Земля. Фото: Unsplash

Астрономи вперше зафіксували суперземлю в зоні життя далекої зорі, схожої на Сонце, застосувавши революційний метод спостереження. Відкриття суттєво розширює можливості пошуку планет, здатних підтримувати життя.

Що відомо про нову суперземлю

У 1995 році відкриття першої екзопланети, що обертається навколо зорі, подібної до нашого Сонця, стало переломним моментом у пошуках відповіді на одвічне питання: чи є ми одні у Всесвіті? З того часу вивчення екзопланет стало ключовим напрямом сучасної астрономії — наука прагне зрозуміти, як виникають планети, як вони еволюціонують і чи здатні підтримувати життя.

Одним із головних завдань дослідників є виявлення планет, подібних до Землі, в так званих зонах життя — областях навколо зір, де можливе існування рідкої води. Саме таку планету нещодавно вдалося знайти міжнародній команді на чолі з астрономами з Юньнаньської обсерваторії Китайської академії наук.

За допомогою методу варіацій часу транзиту (TTV) вчені відкрили планету Kepler-725c, що має масу приблизно в 10 разів більшу за земну та обертається навколо зорі Kepler-725, схожої на Сонце. Це перше відкриття планети з такими характеристиками саме за допомогою TTV.

Погляд художника на систему Kepler-725. Фото: Шенгонг Гу

Раніше для пошуку таких об'єктів використовували метод транзиту або вимірювання радіальної швидкості. Проте ці методи мають обмеження: транзити реєструються лише тоді, коли орбіта планети ідеально вирівнена щодо спостерігача, а метод радіальної швидкості потребує надзвичайної точності, особливо у випадках з планетами на далеких орбітах, що дають дуже слабкі сигнали.

TTV дозволяє виявляти навіть ті планети, які не проходять перед зорею з погляду спостерігача. Виявлена Kepler-725c — саме така: вона не транзитує, але її існування було підтверджено завдяки впливу на орбітальний рух газового гіганта Kepler-725b, який обертається ближче до зорі з періодом у 39,64 дня.

Kepler-725c має орбітальний період 207,5 днів і відстань до зорі 0,674 астрономічні одиниці. Планета отримує приблизно в 1,4 раза більше випромінювання, ніж Земля, і частину свого шляху проходить через зону життя, що робить її перспективним кандидатом для подальшого вивчення.

