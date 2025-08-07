Видео
Главная Технологии Ученые нашли планету Kepler-725c, где возможна жизнь — детали

Ученые нашли планету Kepler-725c, где возможна жизнь — детали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:32
Ученые нашли суперземлю, пригодную для жизни — что известно о Kepler-725c
Вид из космоса на планету Земля. Фото: Unsplash

Астрономы впервые зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, похожей на Солнце, применив революционный метод наблюдения. Открытие существенно расширяет возможности поиска планет, способных поддерживать жизнь.

Об этом пишет SciTechDaily.

Читайте также:

Что известно о новой суперземле

В 1995 году открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, стало переломным моментом в поисках ответа на извечный вопрос: одни ли мы во Вселенной? С тех пор изучение экзопланет стало ключевым направлением современной астрономии — наука стремится понять, как возникают планеты, как они эволюционируют и способны ли поддерживать жизнь.

Одной из главных задач исследователей является обнаружение планет, подобных Земле, в так называемых зонах жизни — областях вокруг звезд, где возможно существование жидкой воды. Именно такую планету недавно удалось найти международной команде во главе с астрономами из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук.

С помощью метода вариаций времени транзита (TTV) ученые открыли планету Kepler-725c, которая имеет массу примерно в 10 раз больше земной и вращается вокруг звезды Kepler-725, похожей на Солнце. Это первое открытие планеты с такими характеристиками именно с помощью TTV.

Экзопланета Kepler-725c
Взгляд художника на систему Kepler-725. Фото: Шенгонг Гу

Ранее для поиска таких объектов использовали метод транзита или измерения радиальной скорости. Однако эти методы имеют ограничения: транзиты регистрируются только тогда, когда орбита планеты идеально выровнена относительно наблюдателя, а метод радиальной скорости требует чрезвычайной точности, особенно в случаях с планетами на дальних орбитах, дающих очень слабые сигналы.

TTV позволяет обнаруживать даже те планеты, которые не проходят перед звездой с точки зрения наблюдателя. Обнаруженная Kepler-725c — именно такая: она не транзитирует, но ее существование было подтверждено благодаря влиянию на орбитальное движение газового гиганта Kepler-725b, который вращается ближе к звезде с периодом в 39,64 дня.

Kepler-725c имеет орбитальный период 207,5 дней и расстояние до звезды 0,674 астрономические единицы. Планета получает примерно в 1,4 раза больше излучения, чем Земля, и часть своего пути проходит через зону жизни, что делает ее перспективным кандидатом для дальнейшего изучения.

Напомним, астрономы зафиксировали новый межзвездный объект — 3I/ATLAS, находящийся в 4,5 раза дальше от Земли, чем Солнце. Необычно высокая яркость небесного тела вызывает предположение, что это либо гигантская комета, либо неизвестное до сих пор явление.

Также мы писали, что компания Redwire из Флориды успешно протестировала солнечные панели нового поколения ROSA, которые могут питать лунную станцию NASA — Lunar Gateway. Их раскладная конструкция и высокая эффективность открывают новые возможности для энергообеспечения в космосе.

космос наука астрономия солнечная система Земля экзопланета
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
