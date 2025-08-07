Ученые нашли суперземлю, пригодную для жизни — что известно о Kepler-725c

Вид из космоса на планету Земля. Фото: Unsplash

Астрономы впервые зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, похожей на Солнце, применив революционный метод наблюдения. Открытие существенно расширяет возможности поиска планет, способных поддерживать жизнь.

Об этом пишет SciTechDaily.

Что известно о новой суперземле

В 1995 году открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, стало переломным моментом в поисках ответа на извечный вопрос: одни ли мы во Вселенной? С тех пор изучение экзопланет стало ключевым направлением современной астрономии — наука стремится понять, как возникают планеты, как они эволюционируют и способны ли поддерживать жизнь.

Одной из главных задач исследователей является обнаружение планет, подобных Земле, в так называемых зонах жизни — областях вокруг звезд, где возможно существование жидкой воды. Именно такую планету недавно удалось найти международной команде во главе с астрономами из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук.

С помощью метода вариаций времени транзита (TTV) ученые открыли планету Kepler-725c, которая имеет массу примерно в 10 раз больше земной и вращается вокруг звезды Kepler-725, похожей на Солнце. Это первое открытие планеты с такими характеристиками именно с помощью TTV.

Взгляд художника на систему Kepler-725. Фото: Шенгонг Гу

Ранее для поиска таких объектов использовали метод транзита или измерения радиальной скорости. Однако эти методы имеют ограничения: транзиты регистрируются только тогда, когда орбита планеты идеально выровнена относительно наблюдателя, а метод радиальной скорости требует чрезвычайной точности, особенно в случаях с планетами на дальних орбитах, дающих очень слабые сигналы.

TTV позволяет обнаруживать даже те планеты, которые не проходят перед звездой с точки зрения наблюдателя. Обнаруженная Kepler-725c — именно такая: она не транзитирует, но ее существование было подтверждено благодаря влиянию на орбитальное движение газового гиганта Kepler-725b, который вращается ближе к звезде с периодом в 39,64 дня.

Kepler-725c имеет орбитальный период 207,5 дней и расстояние до звезды 0,674 астрономические единицы. Планета получает примерно в 1,4 раза больше излучения, чем Земля, и часть своего пути проходит через зону жизни, что делает ее перспективным кандидатом для дальнейшего изучения.

