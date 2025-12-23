James Webb зафиксировал "лимонную" экзопланету возле пульсара — фото

Иллюстративное изображение экзопланеты. Фото: Unsplash

Астрономы с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope зафиксировали экзопланету, которую гравитация настолько деформировала, что она напоминает лимон или мяч для американского футбола. Объект настолько необычный, что исследователи допускают, что это может быть представитель нового класса космических тел.

Что известно о "растянутой" экзопланете

Речь идет о теле с массой близкой к массе Юпитера под названием PSR J2322-2650b. Оно вращается вокруг своей звезды на расстоянии около двух миллионов километров — это примерно 1% дистанции между Землей и Солнцем. Из-за такой близости "год" на этой планете длится всего 7,8 земного часа, а гравитация звезды вытягивает ее в удлиненную форму.

Изображение экзопланеты PSR J2322-2650b необычной формы. Фото: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Звезда-хозяин — пульсар, то есть быстро вращающееся ядро сверхплотной нейтронной звезды, оставшееся после взрыва сверхновой. Такие объекты имеют массу, соизмеримую с Солнцем, но "умещаются" в масштабах человеческого города. Некоторые из них излучают направленный луч энергии вдоль полюсов, из-за чего на телескопах имеют вид повторяющегося сигнала. В то же время в этом случае пульсар излучает преимущественно в гамма-диапазоне, поэтому он фактически "невидим" для James Webb, который наблюдает в инфракрасном — и это уменьшает засветку при анализе планеты.

Система уникальна тем, что исследователи видят планету, освещенную звездой, но саму звезду в инфракрасном не наблюдают. Это дает "чистый" спектр и позволяет рассматривать атмосферу детальнее, чем у многих других экзопланет.

Наблюдения показали, что удивляет не только форма, но и атмосфера. По оценкам, температура на поверхности достигает 2 040 °C — это примерно в четыре раза горячее Венеры, самого теплого мира в Солнечной системе. Атмосфера при этом почти полностью состоит из гелия и углерода — сочетание, которое ранее не фиксировали ни на одной планете. Исследователи объясняют, что углерод обычно легко образует соединения с элементами вроде кислорода или азота, поэтому их отсутствие имеет показательный вид.

Необычная химия может означать и нетипичную "погоду". Астрономы предполагают, что в атмосфере могут плавать облака углеродной сажи, а ближе к ядру эти облака способны конденсироваться во фрагменты твердого алмаза.

Происхождение объекта остается загадкой. Планеты возле пульсаров вообще случаются редко, а здесь соединились сразу несколько нетипичных черт — форма, состав атмосферы и отсутствие элементов, характерных для других миров. Один из вариантов — что система может напоминать "черную вдову", когда пульсар постепенно "высасывает" вещество из меньшего компаньона на орбите. Однако такие сценарии наблюдали для пары "пульсар + звезда", а не "пульсар + планета".

