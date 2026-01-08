Hubble обнаружил "несостоявшуюся галактику" — что известно об облаке из темной материи

Облако Cloud-9, что на расстоянии 14 миллионов световых лет от Земли. Фото: NASA, ESA, VLA

Астрономы, работающие с космическим телескопом NASA Hubble, зафиксировали уникальный объект, который не вписывался в привычные классификации. Это беззвездное газовое облако, в котором доминирует темная материя — вероятный "реликт" ранней Вселенной и пример галактики, которая так и не сформировалась.

Что известно об объекте Cloud-9

Объект получил неофициальное название Cloud-9 и стал первым подтвержденным наблюдением подобной структуры. Ученые считают, что открытие может повлиять на представление о том, как возникали галактики, как эволюционировала ранняя Вселенная и какую роль в этом играет темная материя.

Руководитель исследования Алехандро Бенитес-Лламбай из Университета Милано-Бикокка объясняет находку как пример "несостоявшейся галактики": отсутствие звезд, по его мнению, подтверждает теорию о существовании первичных "строительных блоков" галактик, которые по определенным причинам не смогли развиться.

Один из участников команды, астрофизик Эндрю Фокс из Института космических телескопов назвал Cloud-9 редким "окном в темную Вселенную", ведь темную материю чрезвычайно трудно обнаружить напрямую — она не излучает свет.

По классификации исследователей, объект относится к RELHIC (reionization-limited HI clouds) — облакам нейтрального водорода, которые возникли на ранних этапах существования Вселенной, но не смогли образовать звезды. В течение десятилетий такие структуры предсказывали теоретически, однако убедительных подтверждений в наблюдениях не хватало.

До привлечения Hubble команда не могла окончательно отвергнуть другое объяснение: что Cloud-9 — это чрезвычайно тусклая карликовая галактика. Высокая чувствительность камеры ACS позволила проверить это предположение и подтвердить полное отсутствие звезд. Ведущий автор исследования Гагандип Ананд подытожил это максимально прямо: теперь можно сказать наверняка — "там действительно ничего нет".

Исследователи допускают, что Cloud-9 может быть лишь одной из многих подобных структур в локальной Вселенной. Астроном Рэйчел Битон сравнивает такие объекты с "заброшенными домами" среди галактических соседей — они есть, но остаются незаметными на фоне более ярких систем.

Ядро Cloud-9 состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4900 световых лет. Масса газа в облаке примерно в миллион раз превышает массу Солнца, а расчетная масса темной материи достигает пяти миллиардов солнечных масс.

В отличие от других водородных облаков вблизи Млечного Пути, этот объект компактный, почти сферический и значительно меньше — именно это делает его исключительным среди подобных структур. Ученые отмечают: изучение таких "галактик, которые не состоялись", помогает заполнять пробелы в понимании строения Вселенной, ведь показывает эволюцию не только через свет звезд, но и через газ и темную материю.

В то же время поиск новых RELHIC-облаков будет оставаться сложным: они легко теряются на фоне более ярких галактик и уязвимы к воздействию межгалактической среды. Несмотря на это Cloud-9 стала первым убедительным доказательством того, что во Вселенной существуют структуры, которые так и не смогли стать галактиками.

