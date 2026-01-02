Сутки на Земле длились 19 часов — ученые ошеломили открытием

Вид на планету Земля с орбиты. Фото: NASA/Unsplash

Когда-то земные сутки длились около 19 часов — и так было не короткий период, а почти целую геологическую эпоху. Новый анализ докембрийских пород указывает, что вращение планеты около миллиарда лет почти не менялось.

Об этом говорится в исследовании на Nature Geoscience.

Как Земля "застряла" на 19-часовых сутках

Ученые, которые исследовали геологические данные докембрия, пришли к выводу: в середине протерозойской эры (примерно 1-2 млрд лет назад) привычное медленное удлинение суток фактически остановилось. Именно тогда продолжительность дня держалась почти постоянной — около 19 часов.

В норме Земля постепенно замедляет вращение из-за приливного взаимодействия с Луной: спутник "оттягивает" часть вращательной энергии планеты. Но в далеком прошлом этот эффект, кажется, был почти уравновешен атмосферными приливами, которые возникают из-за солнечного нагрева.

При определенных условиях атмосферные волны входили в резонанс и создавали момент, подталкивающий Землю вращаться быстрее. В результате тормозящее влияние Луны компенсировалось, а сутки стабилизировались на уровне примерно 19 часов.

Чтобы воссоздать картину прошлого, исследователи собрали 22 независимые оценки продолжительности земных суток. Их получили из анализа приливных отложений, строматолитов и ритмических геологических структур. Дополнительно помогли методы циклостратиграфии, которые позволяют по древним осадочным породам оценивать скорость вращения планеты.

Статистический анализ показал отчетливое "плато" в изменении продолжительности дня: оно длилось около миллиарда лет, после чего сутки снова начали медленно удлиняться — вплоть до современных 24 часов.

Этот длительный отрезок времени совпадает с так называемым "скучным миллиардом" — эпохой стабильного климата и медленных биологических изменений. Он также приходится на промежуток между двумя большими сдвигами содержания кислорода в атмосфере.

Исследователи предполагают, что уровни кислорода и озона могли влиять на силу атмосферных приливов — и тем самым поддерживать резонансное состояние. А после его завершения удлинение суток могло создать условия для более эффективного фотосинтеза и роста кислорода, который нужен для развития сложной жизни.

