Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась значительно меньше, чем считали — исследование

Межзвездный космический объект 3I/ATLAS. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Межзвездную комету 3I/ATLAS после открытия считали потенциально "гигантской" — ее ядро могло достигать десятков километров. Однако новые расчеты показали, что эти оценки были завышены, а реальные размеры гораздо скромнее.

Об этом говорится в исследовании на arXiv.org.

Какие на самом деле размеры межзвездного объекта 3I/ATLAS

После того как 3I/ATLAS зафиксировали в начале июля 2025 года, объект имел необычно яркий вид для своего расстояния от Солнца. На момент открытия он находился примерно в 4,5 раза дальше от Солнца, чем Земля, то есть относительно близко к орбите Юпитера, который в среднем расположен в 5,1 раза дальше от нашей планеты.

Из-за такой яркости часть исследователей предполагала, что небесное тело может быть очень большим — вплоть до около 20 километров в диаметре. Но дальнейшие наблюдения и уточнения моделей изменили картину.

Размер ядра пытались оценить косвенным путем — по эффекту негравитационного изменения движения, которое возникает из-за испарения летучих газов. Во время сублимации появляется слабая "реактивная тяга", влияющая на скорость кометы. Поскольку 3I/ATLAS летела к Солнцу, а активные газовые процессы в основном происходят на освещенной стороне, такой эффект фактически немного отталкивал объект от Солнца — скорее как торможение, а не ускорение.

Исследователи сопоставили, как именно эти природные "двигатели" меняли движение 3I/ATLAS, с данными об интенсивности испарения вещества. По результатам расчетов, диаметр ядра межзвездной кометы должен составлять примерно от 820 до 1050 метров — то есть это уровень "средней" или даже компактной кометы в Солнечной системе.

Также в работе предполагают, что плотность ядра типичная для комет — около 0,5 г/см³. Ранее активность испарения могла намекать на более "рыхлую" структуру, но новая оценка не требует такого объяснения.

Отдельно авторы отмечают, что даже при заметной потере вещества объект не мог за несколько месяцев уменьшиться в 20 раз — или даже в пять. Для сравнения, кометы Солнечной системы во время каждого сближения с Солнцем обычно "худеют" максимум на десятки метров.

Напомним, межзвездная комета 3I/ATLAS проявляла большую активность накануне сближения с Землей. NASA и ESA опубликовали новые снимки объекта, который 19 декабря прошел мимо нашей планеты на расстоянии около 270 миллионов километров.

Также мы писали, что некоторые предположения связывают 3I/ATLAS с возможным технологическим происхождением, что порождает опасения относительно потенциальной угрозы.