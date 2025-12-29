Міжзоряна комета 3I/ATLAS виявилась значно меншою, ніж вважали — дослідження

Міжзоряний космічний об'єкт 3I/ATLAS. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

Міжзоряну комету 3I/ATLAS після відкриття вважали потенційно "гігантською" — її ядро могло сягати десятків кілометрів. Однак нові розрахунки показали, що ці оцінки були завищені, а реальні розміри набагато скромніші.

Про це йдеться у дослідженні на arXiv.org.

Які насправді розміри міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS

Після того як 3I/ATLAS зафіксували на початку липня 2025 року, об'єкт мав незвично яскравий вигляд для своєї відстані від Сонця. На момент відкриття він перебував приблизно у 4,5 раза далі від Сонця, ніж Земля, тобто відносно близько до орбіти Юпітера, який у середньому розташований у 5,1 раза далі від нашої планети.

Через таку яскравість частина дослідників припускала, що небесне тіло може бути дуже великим — аж до близько 20 кілометрів у діаметрі. Але подальші спостереження та уточнення моделей змінили картину.

Розмір ядра намагалися оцінити непрямим шляхом — за ефектом негравітаційної зміни руху, яка виникає через випаровування летких газів. Під час сублімації з'являється слабка "реактивна тяга", що впливає на швидкість комети. Оскільки 3I/ATLAS летіла до Сонця, а активні газові процеси здебільшого відбуваються на освітленому боці, такий ефект фактично трохи відштовхував об'єкт від Сонця — радше як гальмування, а не прискорення.

Дослідники зіставили, як саме ці природні "двигуни" змінювали рух 3I/ATLAS, із даними про інтенсивність випаровування речовини. За результатами розрахунків, діаметр ядра міжзоряної комети має становити приблизно від 820 до 1050 метрів — тобто це рівень "середньої" або навіть компактної комети в Сонячній системі.

Також у роботі припускають, що щільність ядра типова для комет — близько 0,5 г/см³. Раніше активність випаровування могла натякати на більш "пухку" структуру, але нова оцінка не вимагає такого пояснення.

Окремо автори зазначають, що навіть за помітної втрати речовини об'єкт не міг за кілька місяців зменшитися у 20 разів — або навіть у п'ять. Для порівняння, комети Сонячної системи під час кожного зближення із Сонцем зазвичай "худнуть" максимум на десятки метрів.

Нагадаємо, міжзоряна комета 3I/ATLAS проявляла велику активність напередодні зближення із Землею. NASA та ESA опублікували нові знімки об'єкта, який 19 грудня пройшов повз нашу планету на відстані близько 270 мільйонів кілометрів.

Також ми писали, що деякі припущення пов'язують 3I/ATLAS з можливим технологічним походженням, що породжує побоювання щодо потенційної загрози.