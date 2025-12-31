Луне угрожает астероид — ученые назвали дату возможного столкновения

Луна на небе. Фото: Unsplash

Луна тысячелетиями принимала на себя удары из космоса, работая естественным "щитом" для Земли. Теперь ученые предполагают, что в 2032 году она снова может оказаться под ударом — и последствия способны затронуть и человечество.

Что известно о новом ударе по Луне

Астероид 2024 YR4 открыли в конце прошлого года, и сначала его рассматривали как потенциально опасный для Земли: вероятность столкновения оценивали примерно в 3%. Впоследствии траекторию уточнили благодаря новым наблюдениям, в частности с участием телескопа Джеймса Уэбба, и вывод изменился — для нашей планеты астероид уже не считают угрозой.

Впрочем, в 2025 году появилась другая тревожная оценка: 2024 YR4 может угрожать Луне. Вероятность столкновения со спутником Земли сейчас оценивают в более 4%, а возможное время удара прогнозируют на декабрь 2032 года.

Даже если астероид врежется не в Землю, а в Луну, событие может иметь последствия для околоземного пространства. Удар, по оценкам исследователей, способен образовать масштабное облако обломков и пыли — фактически поле космического мусора.

Поток микрометеоритов в околоземном пространстве в таком сценарии может вырасти в тысячу раз. Это означает повышенные риски для спутников на орбите и для чувствительной оптики космических аппаратов, которую легко повредить даже мелкими частицами. Отдельно отмечают и опасность для людей: при большей "плотности" мусора возрастает угроза для астронавтов на МКС и для будущих миссий к Луне.

Как ученые планируют вмешаться

Чтобы уменьшить риски, ученые из NASA и других институтов рассматривают несколько вариантов действий, которые, по замыслу, нужно реализовать в промежутке между 2030 и 2032 годами.

Один из подходов — изменить траекторию астероида кинетическим ударом: аппарат врезается в тело, чтобы "подтолкнуть" его и заставить пройти мимо Луны. Это решение уже имеет практический пример — миссию DART 2022 года. Также упоминают альтернативные идеи вроде "гравитационного тягача" или ионного пучка.

Другой сценарий — попытаться разрушить астероид, в частности ядерным взрывом или мощным тараном, если времени на более деликатные методы не будет хватать. Но этот вариант называют рискованным: даже после разрушения обломки могут полететь в сторону Земли или Луны, сохраняя опасность.

