Місяцю загрожує астероїд — вчені назвали дату можливого зіткнення

Місяць тисячоліттями брав на себе удари з космосу, працюючи природним "щитом" для Землі. Тепер науковці припускають, що у 2032 році він знову може опинитися під ударом — і наслідки здатні зачепити й людство.

Що відомо про новий удар по Місяцю

Астероїд 2024 YR4 відкрили наприкінці минулого року, і спершу його розглядали як потенційно небезпечний для Землі: імовірність зіткнення оцінювали приблизно у 3%. Згодом траєкторію уточнили завдяки новим спостереженням, зокрема за участі телескопа Джеймса Вебба, і висновок змінився — для нашої планети астероїд уже не вважають загрозою.

Втім, у 2025 році з'явилася інша тривожна оцінка: 2024 YR4 може загрожувати Місяцю. Імовірність зіткнення із супутником Землі наразі оцінюють у понад 4%, а можливий час удару прогнозують на грудень 2032 року.

Навіть якщо астероїд вріжеться не в Землю, а в Місяць, подія може мати наслідки для навколоземного простору. Удар, за оцінками дослідників, здатен утворити масштабну хмару уламків і пилу — фактично поле космічного сміття.

Потік мікрометеоритів у навколоземному просторі в такому сценарії може зрости в тисячу разів. Це означає підвищені ризики для супутників на орбіті та для чутливої оптики космічних апаратів, яку легко пошкодити навіть дрібними частинками. Окремо наголошують і на небезпеці для людей: за більшої "щільності" сміття зростає загроза для астронавтів на МКС та для майбутніх місій до Місяця.

Як науковці планують втрутитися

Щоб зменшити ризики, науковці з NASA та інших інститутів розглядають кілька варіантів дій, які, за задумом, потрібно реалізувати у проміжку між 2030 і 2032 роками.

Один із підходів — змінити траєкторію астероїда кінетичним ударом: апарат врізається в тіло, щоб "підштовхнути" його і змусити пройти повз Місяць. Це рішення вже має практичний приклад — місію DART 2022 року. Також згадують альтернативні ідеї на кшталт "гравітаційного тягача" або іонного пучка.

Інший сценарій — спробувати зруйнувати астероїд, зокрема ядерним вибухом або потужним тараном, якщо часу на більш делікатні методи не вистачатиме. Але цей варіант називають ризикованим: навіть після руйнування уламки можуть полетіти у бік Землі або Місяця, зберігаючи небезпеку.

