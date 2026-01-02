Доба на Землі тривала 19 годин — вчені ошелешили відкриттям

Вид на планету Земля з орбіти. Фото: NASA/Unsplash

Колись земна доба тривала близько 19 годин — і так було не короткий період, а майже цілу геологічну епоху. Новий аналіз докембрійських порід вказує, що обертання планети близько мільярда років майже не змінювалося.

Про це йдеться у дослідженні на Nature Geoscience.

Як Земля "застрягла" на 19-годинній добі

Науковці, які досліджували геологічні дані докембрію, дійшли висновку: у середині протерозойської ери (приблизно 1-2 млрд років тому) звичне повільне подовження доби фактично зупинилося. Саме тоді тривалість дня трималася майже сталою — близько 19 годин.

У нормі Земля поступово сповільнює обертання через припливну взаємодію з Місяцем: супутник "відтягує" частину обертальної енергії планети. Та в далекому минулому цей ефект, видається, був майже врівноважений атмосферними припливами, які виникають через сонячне нагрівання.

За певних умов атмосферні хвилі входили в резонанс і створювали момент, що підштовхував Землю обертатися швидше. У результаті гальмівний вплив Місяця компенсувався, а доба стабілізувалася на рівні приблизно 19 годин.

Щоб відтворити картину минулого, дослідники зібрали 22 незалежні оцінки тривалості земної доби. Їх отримали з аналізу припливних відкладень, строматолітів і ритмічних геологічних структур. Додатково допомогли методи циклостратиграфії, які дозволяють за давніми осадовими породами оцінювати швидкість обертання планети.

Статистичний аналіз показав виразне "плато" в зміні тривалості дня: воно тривало близько мільярда років, після чого доба знову почала повільно подовжуватися — аж до сучасних 24 годин.

Цей тривалий відрізок часу збігається з так званим "нудним мільярдом" — епохою стабільнішого клімату та повільних біологічних змін. Він також припадає на проміжок між двома великими зрушеннями вмісту кисню в атмосфері.

Дослідники припускають, що рівні кисню та озону могли впливати на силу атмосферних припливів — і тим самим підтримувати резонансний стан. А після його завершення подовження доби могло створити умови для ефективнішого фотосинтезу та зростання кисню, який потрібен для розвитку складного життя.

