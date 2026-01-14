Космический телескоп "Хаббл" может упасть на Землю — названы сроки и риски

Космический телескоп "Хаббл". Фото: Unsplash

Космический телескоп "Хаббл", который почти 35 лет работает на орбите, постепенно теряет высоту и в перспективе может неконтролируемо войти в атмосферу Земли. Новые расчеты показывают: риск для людей остается небольшим, но оказался выше пороговых требований NASA.

Об этом пишет IFLScience.

Когда "Хаббл" может вернуться на Землю и чем это опасно

"Хаббл" находится на низкой околоземной орбите, движется со скоростью более 28 тысяч км/ч и с момента запуска в 1990 году выполнил более 1,3 млн научных наблюдений. Его данные помогли уточнить возраст Вселенной до 13,8 млрд лет и подтвердить, что космическое расширение происходит с ускорением.

Впрочем, с годами телескоп опускается все ниже из-за сопротивления верхних слоев атмосферы. Ранее во время сервисных миссий астронавты поднимали его на более высокую орбиту с помощью шаттлов, но после завершения программы таких полетов сделать это уже невозможно.

Согласно новым оценкам, снижение будет продолжаться, пока аппарат не войдет в атмосферу. Диапазон прогнозов широк: при оптимистическом сценарии "Хаббл" продержится до 2040 года, при пессимистическом — может упасть уже в 2029 году. Наиболее вероятным годом возвращения называют 2033 год.

Проблема в том, что телескоп не проектировали для контролируемого схода с орбиты. Это означает, что при входе в атмосферу часть конструкции может не сгореть полностью и достичь поверхности Земли. Моделирование предполагает, что обломки способны рассыпаться полосой длиной примерно 350-800 км.

Оценки риска для людей остаются низкими, однако выходят за пределы приемлемых стандартов NASA. По среднему прогнозу вероятность жертв колеблется от 1:330 (что существенно выше норматива 1:10 000) до 1:31 000. Если обломки придутся на густонаселенные районы вроде Макао, возможны от двух до четырех жертв; в Гонконге или Сингапуре — по меньшей мере одна.

Авторы исследования считают, что оценки стоит уточнять с учетом солнечной активности, геомагнитных условий и прогнозов численности населения. Иначе даже легендарная миссия "Хаббла" может завершиться нежелательным инцидентом в случае неконтролируемого падения.

