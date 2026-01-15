Відео
Головна Технології Стартап із США готує готель на Місяці до 2032 року — деталі

Стартап із США готує готель на Місяці до 2032 року — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:32
Готель на Місяці — стартап відкрив бронювання з депозитом 1 млн доларів
Концепт готелю на Місяці. Фото: GRU

Заможні прихильники космічних пригод уже можуть забронювати відпочинок на Місяці — щоправда, за депозит в 1 млн доларів. Каліфорнійський стартап обіцяє відкрити готель на супутнику Землі до 2032 року.

Про це пише Space.

Що відомо про "перший постійний позаземний" готель

Бронювання запустила компанія Galactic Resource Utilization Space (GRU), заснована випускником Берклі Скайлером Чаном. Сайт для резервувань відкрили в понеділок, 12 січня, разом із першими деталями архітектури майбутнього комплексу.

У GRU заявляють, що планують використати власну систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції. Початок будівництва компанія очікує у 2029 році, але за умови отримання регуляторного погодження.

Концепт первого постоянного отеля на Луне
Концепт першого постійного готелю на Місяці. Фото: GRU

Першими гостями бачать учасників попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні пари, які захочуть "неземний" медовий місяць. У компанії переконані, що саме туризм здатен швидше запустити місячну економіку та наблизити людство до статусу міжпланетного виду.

Чан у заяві назвав нинішній період переломним і додав, що в разі успіху проєкту майбутні покоління зможуть народжуватися й жити на Місяці та Марсі.

Постійна база на Місяці входить до бачення розширення присутності США в космосі, яке просуває новий адміністратор NASA Джаред Айзекман за підтримки президента Дональда Трампа. Чан розраховує, що GRU зможе долучитися до реалізації цих планів.

Окремо компанія опублікувала white paper зі стратегією нарощування присутності людства на Місяці: старт — із преміального готелю, далі — масштабування до ширшого поселення.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
