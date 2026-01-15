Отель на Луне — стартап открыл бронирование с депозитом 1 млн долларов

Концепт отеля на Луне. Фото: GRU

Состоятельные любители космических приключений уже могут забронировать отдых на Луне — правда, за депозит в 1 млн долларов. Калифорнийский стартап обещает открыть отель на спутнике Земли до 2032 года.

Об этом пишет Space.

Реклама

Читайте также:

Что известно о "первом постоянном внеземном" отеле

Бронирование запустила компания Galactic Resource Utilization Space (GRU), основанная выпускником Беркли Скайлером Чаном. Сайт для резервирования открыли в понедельник, 12 января, вместе с первыми деталями архитектуры будущего комплекса.

В GRU заявляют, что планируют использовать собственную систему жилых модулей и автоматизированный процесс преобразования лунного грунта в прочные конструкции. Начало строительства компания ожидает в 2029 году, но при условии получения регуляторного согласования.

Концепт первого постоянного отеля на Луне. Фото: GRU

Первыми гостями видят участников предыдущих коммерческих космических полетов, а также состоятельные пары, которые захотят "неземной" медовый месяц. В компании убеждены, что именно туризм способен быстрее запустить лунную экономику и приблизить человечество к статусу межпланетного вида.

Чан в заявлении назвал нынешний период переломным и добавил, что в случае успеха проекта будущие поколения смогут рождаться и жить на Луне и Марсе.

Постоянная база на Луне входит в видение расширения присутствия США в космосе, которое продвигает новый администратор NASA Джаред Айзекман при поддержке президента Дональда Трампа. Чан рассчитывает, что GRU сможет присоединиться к реализации этих планов.

Отдельно компания опубликовала white paper со стратегией наращивания присутствия человечества на Луне: старт — с премиального отеля, далее — масштабирование до более широкого поселения.

Напомним, ученые зафиксировали короткую, но сверхмощную вспышку энергии, которая длилась около 10 секунд и пришла из чрезвычайно далекой части Вселенной. Данные с двух спутников свидетельствуют: сигнал возник на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет.

Также мы писали, что орбитальный телескоп "Хаббл", который работает уже почти 35 лет, постепенно снижается и в будущем может неконтролируемо войти в атмосферу Земли. По новым оценкам, угроза для людей остается минимальной, хотя и превышает установленные NASA ориентировочные пороги риска.