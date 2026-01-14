Видео
Главная Технологии Человечество получило 10-секундный сигнал из далекого космоса

Человечество получило 10-секундный сигнал из далекого космоса

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:32
Ученые зафиксировали таинственный сигнал из глубокого космоса — что известно
Гамма-всплеск GRB 250314A, с которого был получен сигнал. Фото: NASA, ESA, CSA

Человечество зафиксировало 10-секундную вспышку высокой энергии из одного из самых отдаленных регионов Вселенной. Два спутника подтвердили, что сигнал поступил из точки примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли — вероятно, это эхо взрыва сверхновой, который произошел, когда Вселенной было около 730 миллионов лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Что известно о GRB 250314A и почему он удивляет ученых

Исследователи связывают событие с гамма-вспышкой, которая получила название GRB 250314A. Гамма-лучи — это невидимое глазу, чрезвычайно мощное излучение, возникающее при взрывах массивных звезд и проявляющееся как очень яркая, но короткая вспышка.

Чем дальше расположен источник в космосе, тем дольше свет или сигнал преодолевает путь к нам. Поэтому наблюдение таких далеких событий фактически показывает то, что произошло миллиарды лет назад. В этом случае ученые предполагают, что речь идет об одной из древнейших зафиксированных сверхновых.

Сигнал впервые заметили 14 марта 2025 года: его зарегистрировал спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) как внезапную вспышку высокой энергии.

По словам ученых, вспышка длилась около 10 секунд — это типично для гамма-вспышек, которые "высвобождают" колоссальную энергию за мгновение и быстро угасают. В отличие от фонового космического "шума", такие события отличаются резким, сфокусированным сигналом с характерным профилем, который аппаратура умеет распознавать.

Хотя гамма-лучи могут быть опасными для живых организмов, в данном случае они добрались до Земли уже слишком ослабленными, чтобы представлять угрозу.

Примерно через три с половиной месяца после первого обнаружения открытие подтвердил космический телескоп James Webb: он зафиксировал затухающее послесвечение взрыва и провел измерения, указывающие на природу события. За последние 50 лет таких гамма-вспышек, обнаруженных в первом миллиарде лет существования Вселенной, было всего несколько — и этот случай является очень редким.

Больше всего ученых удивляет другое: если источником сигнала действительно была сверхновая ранней Вселенной, ее характеристики имеют почти такой же вид, как у "современных" взрывов звезд, которые наблюдают ближе к нам. Исследователи NASA и ESA ожидали бы, что ранние звезды были больше, горячее и давали значительно нестабильные взрывы.

Напомним, Луна на протяжении миллиардов лет принимала на себя удары астероидов, фактически защищая Землю от космических угроз. Теперь исследователи не исключают, что в 2032 году она снова может подвергнуться столкновению, последствия которого потенциально почувствуют и на нашей планете.

Также мы писали, что межзвездную комету 3I/ATLAS после ее открытия сначала считали чрезвычайно большой — предполагали, что ядро может иметь десятки километров. Впрочем, уточненные расчеты показали: реальные размеры объекта значительно меньше, а первоначальные оценки были преувеличенными.

космос ученые исследование Вселенная сигналы излучение
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
