Україна
Головна Технології Людство отримало 10-секундний сигнал з далекого космосу

Людство отримало 10-секундний сигнал з далекого космосу

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:32
Вчені зафіксували таємничий сигнал з глибокого космосу — що відомо
Гамма-сплеск GRB 250314A, з якого було отримано сигнал. Фото: NASA, ESA, CSA

Людство зафіксувало 10-секундний спалах високої енергії з одного з найвіддаленіших регіонів Всесвіту. Два супутники підтвердили, що сигнал надійшов з точки приблизно за 13 мільярдів світлових років від Землі — ймовірно, це відлуння вибуху наднової, який стався, коли Всесвіту було близько 730 мільйонів років.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Що відомо про GRB 250314A і чому він дивує вчених

Дослідники пов'язують подію з гамма-спалахом, який отримав назву GRB 250314A. Гамма-промені — це невидиме для ока, надзвичайно потужне випромінювання, що виникає під час вибухів масивних зір і проявляється як дуже яскравий, але короткий спалах.

Чим далі розташоване джерело в космосі, тим довше світло або сигнал долає шлях до нас. Тому спостереження таких далеких подій фактично показує те, що відбулося мільярди років тому. У цьому випадку вчені припускають, що йдеться про одну з найдавніших зафіксованих наднових.

Сигнал уперше помітили 14 березня 2025 року: його зареєстрував супутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) як раптовий спалах високої енергії.

За словами науковців, спалах тривав близько 10 секунд — це типово для гамма-спалахів, які "вивільняють" колосальну енергію за мить і швидко згасають. На відміну від фонового космічного "шуму", такі події вирізняються різким, сфокусованим сигналом із характерним профілем, який апаратура вміє розпізнавати.

Хоч гамма-промені можуть бути небезпечними для живих організмів, у цьому випадку вони дісталися Землі вже надто ослабленими, щоб становити загрозу.

Приблизно через три з половиною місяці після першого виявлення відкриття підтвердив космічний телескоп James Webb: він зафіксував згасаюче післясвітіння вибуху та провів вимірювання, що вказують на природу події. За останні 50 років таких гамма-спалахів, виявлених у першому мільярді років існування Всесвіту, було лише кілька — і цей випадок є дуже рідкісним.

Найбільше вчених дивує інше: якщо джерелом сигналу справді була наднова раннього Всесвіту, її характеристики мають майже такий самий вигляд, як у "сучасних" вибухів зір, які спостерігають ближче до нас. Дослідники NASA та ESA очікували б, що ранні зорі були більшими, гарячішими й давали значно нестабільніші вибухи.

Нагадаємо, Місяць упродовж мільярдів років брав на себе удари астероїдів, фактично захищаючи Землю від космічних загроз. Тепер дослідники не виключають, що у 2032 році він знову може зазнати зіткнення, наслідки якого потенційно відчують і на нашій планеті.

Також ми писали, що міжзоряну комету 3I/ATLAS після її відкриття спершу вважали надзвичайно великою — припускали, що ядро може мати десятки кілометрів. Утім, уточнені розрахунки показали: реальні розміри об'єкта значно менші, а початкові оцінки були перебільшеними.

космос вчені дослідження Всесвіт сигнали випромінювання
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
