Головна Технології SSD під загрозою дефіциту — ринок готують до зростання цін

SSD під загрозою дефіциту — ринок готують до зростання цін

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:32
Ціни на SSD можуть знову зрости — виробники NAND готують скорочення
SSD-диск Samsung з NAND-пам'яттю. Фото: Unsplash

Ціни на SSD уже помітно зросли за останні місяці, і на ринку може з'явитися новий фактор тиску. Виробники NAND планують урізати виробництво, аби створити дефіцит і підняти прибутковість.

Про це пише wccftech.

Читайте також:

Що зміниться на ринку пам'яті

Samsung та SK hynix нібито розглядають скорочення обсягів виробництва NAND, роблячи ставку на сегмент DRAM, де нині фіксується вищий попит і, відповідно, кращі маржинальні показники. Обидві компанії знизили прогнози з виробництва NAND на поточний рік.

Такий крок може мати різний ефект для різних ринків. Сектор ШІ, ймовірно, відчує наслідки менше, тоді як споживчі пристрої та накопичувачі можуть швидше зіткнутися зі змінами — насамперед через потенційні коливання доступності й вартості.

NAND дедалі важливіший для ланцюга постачання в індустрії ШІ. Зокрема, після презентації платформи NVIDIA ICMS, яка сфокусована на розширенні KV cache для agentic ШІ-систем і зберіганні великих контекстних логів, попит на флешпам'ять може зростати швидше. У цьому ж контексті згадується платформа Rubin: очікується, що лише стійкові рішення можуть потребувати 115,2 млн ТБ NAND-накопичувачів до 2027 року, що посилюватиме тиск на постачання.

Якщо виробники справді підуть на скорочення випуску NAND, логіка такого рішення може полягати в підвищенні контрактних цін і кращій віддачі від виробничих ліній. Водночас, за наведеною оцінкою, великі гравці на кшталт NVIDIA та AMD мають законтрактовані обсяги NAND на кілька кварталів наперед — тож основний удар може знову припасти на споживчий сегмент, повторюючи сценарії з дефіцитами пам'яті у минулому.

Нагадаємо, дефіцит DRAM може відкинути ринок смартфонів назад у питанні обсягів пам'яті. У свіжому звіті зазначається, що виробники знову розглядають випуск бюджетних моделей із 4 ГБ ОЗП, тоді як масовий перехід флагманів на 16 ГБ може суттєво затриматися.

Також ми писали, що подорожчання оперативної пам'яті ризикує ще більше підштовхнути ціни на смартфони вгору. Щоб пом'якшити удар для покупців, компанії шукають альтернативи — зокрема, обговорюють повернення слотів microSD, які дозволять розширювати сховище без переплати за дорожчі конфігурації.
 

ринок технології Samsung дефіцит пам'ять чипи
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
