Цены на SSD могут снова вырасти — производители NAND готовят сокращения

SSD-диск Samsung с NAND-памятью. Фото: Unsplash

Цены на SSD уже заметно выросли за последние месяцы, и на рынке может появиться новый фактор давления. Производители NAND планируют урезать производство, чтобы создать дефицит и поднять прибыльность.

Об этом пишет wccftech.

Что изменится на рынке памяти

Samsung и SK hynix якобы рассматривают сокращение объемов производства NAND, делая ставку на сегмент DRAM, где сейчас фиксируется более высокий спрос и, соответственно, лучшие маржинальные показатели. Обе компании снизили прогнозы по производству NAND на текущий год.

Такой шаг может иметь разный эффект для разных рынков. Сектор ИИ, вероятно, почувствует последствия меньше, тогда как потребительские устройства и накопители могут быстрее столкнуться с изменениями — прежде всего из-за потенциальных колебаний доступности и стоимости.

NAND становится все более важным для цепи поставок в индустрии ИИ. В частности, после презентации платформы NVIDIA ICMS, которая сфокусирована на расширении KV cache для agentic ИИ-систем и хранении больших контекстных логов, спрос на флэш-память может расти быстрее. В этом же контексте упоминается платформа Rubin: ожидается, что только устойчивые решения могут потребовать 115,2 млн ТБ NAND-накопителей к 2027 году, что будет усиливать давление на поставки.

Если производители действительно пойдут на сокращение выпуска NAND, логика такого решения может заключаться в повышении контрактных цен и лучшей отдаче от производственных линий. В то же время, по приведенной оценке, крупные игроки вроде NVIDIA и AMD имеют законтрактованные объемы NAND на несколько кварталов вперед — так что основной удар может снова прийтись на потребительский сегмент, повторяя сценарии с дефицитами памяти в прошлом.

Напомним, дефицит DRAM может отбросить рынок смартфонов назад в вопросе объемов памяти. В свежем отчете отмечается, что производители снова рассматривают выпуск бюджетных моделей с 4 ГБ ОЗУ, тогда как массовый переход флагманов на 16 ГБ может существенно задержаться.

Также мы писали, что подорожание оперативной памяти рискует еще больше подтолкнуть цены на смартфоны вверх. Чтобы смягчить удар для покупателей, компании ищут альтернативы — в частности, обсуждают возвращение слотов microSD, которые позволят расширять хранилище без переплаты за более дорогие конфигурации.