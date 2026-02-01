Коли потрібно міняти Wi-Fi роутер — термін служби

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Після встановлення про роутер зазвичай згадують рідко — доки Wi-Fi не починає "провалюватися" у найневдаліший момент. Заміна потрібна не лише через поломку: навіть справний пристрій з часом зношується й може не тягнути сучасні навантаження.

Коли роутер вважається "старим" і скільки він працює

Якісне бездротове обладнання разом зі швидким і стабільним інтернетом забезпечує надійну домашню мережу майже без обслуговування. Але з роками навіть хороші Wi-Fi-системи застарівають і врешті потребують оновлення.

Експерти радять міняти роутер щонайменше раз на п'ять років, а якщо вдома багато продуктивних пристроїв або працює "розумний дім" — орієнтуватися на інтервал у два-три роки. Технічно роутер може протриматися й довше, але після п'яти років безперервної роботи компоненти поступово зношуються.

Водночас частота заміни напряму залежить від того, як інтенсивно ви користуєтеся Wi-Fi. Якщо інтернет потрібен для помірних задач і одночасно підключені лише два-три пристрої, роутер може пропрацювати й 7-8 років без потреби в оновленні.

Падіння швидкості не завжди означає, що обладнання "віджило своє". Перед тим як купувати новий роутер, варто відсіяти інші причини.

Насамперед зверніть увагу на навантаження: якщо до мережі одночасно під'єднано забагато пристроїв або користувачів, навіть дуже швидкий інтернет може "просідати" — роутер просто обмежуватиме пропускну здатність при пікових запитах.

Спробуйте заміряти швидкість у двох сценаріях: коли підключені всі пристрої, і коли працює лише один. Якщо показники все одно низькі, наступний крок — під'єднати комп'ютер до роутера кабелем. Коли дротове з'єднання стабільно швидке, а бездротове — ні, проблема, ймовірно, саме у роутері.

