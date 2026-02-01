Відео
Головна Технології Скільки років працює роутер і коли він застаріває

Скільки років працює роутер і коли він застаріває

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 06:32
Коли потрібно міняти Wi-Fi роутер — термін служби
Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Після встановлення про роутер зазвичай згадують рідко — доки Wi-Fi не починає "провалюватися" у найневдаліший момент. Заміна потрібна не лише через поломку: навіть справний пристрій з часом зношується й може не тягнути сучасні навантаження.

Про це пише Ezee Fiber.

Читайте також:

Коли роутер вважається "старим" і скільки він працює

Якісне бездротове обладнання разом зі швидким і стабільним інтернетом забезпечує надійну домашню мережу майже без обслуговування. Але з роками навіть хороші Wi-Fi-системи застарівають і врешті потребують оновлення.

Експерти радять міняти роутер щонайменше раз на п'ять років, а якщо вдома багато продуктивних пристроїв або працює "розумний дім" — орієнтуватися на інтервал у два-три роки. Технічно роутер може протриматися й довше, але після п'яти років безперервної роботи компоненти поступово зношуються.

Водночас частота заміни напряму залежить від того, як інтенсивно ви користуєтеся Wi-Fi. Якщо інтернет потрібен для помірних задач і одночасно підключені лише два-три пристрої, роутер може пропрацювати й 7-8 років без потреби в оновленні.

Падіння швидкості не завжди означає, що обладнання "віджило своє". Перед тим як купувати новий роутер, варто відсіяти інші причини.

Насамперед зверніть увагу на навантаження: якщо до мережі одночасно під'єднано забагато пристроїв або користувачів, навіть дуже швидкий інтернет може "просідати" — роутер просто обмежуватиме пропускну здатність при пікових запитах.

Спробуйте заміряти швидкість у двох сценаріях: коли підключені всі пристрої, і коли працює лише один. Якщо показники все одно низькі, наступний крок — під'єднати комп'ютер до роутера кабелем. Коли дротове з'єднання стабільно швидке, а бездротове — ні, проблема, ймовірно, саме у роутері.

Нагадаємо, громадський Wi-Fi в кафе, магазинах чи інших закладах часто сприймається як швидкий і зручний спосіб вийти в інтернет. Водночас підключення до відкритих мереж завжди несе певні ризики, про які краще замислитися ще до з'єднання.

Також ми писали, що бездротовий інтернет давно став частиною повсякденного життя, адже більшість пристроїв постійно під'єднані до Wi-Fi. Разом із цим користувачі все частіше цікавляться, чи може така звичка впливати на самопочуття та чи має сенс вимикати з'єднання на ніч.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
