Когда нужно менять Wi-Fi роутер — срок службы

После установки о роутере обычно вспоминают редко — пока Wi-Fi не начинает "проваливаться" в самый неподходящий момент. Замена нужна не только из-за поломки: даже исправное устройство со временем изнашивается и может не тянуть современные нагрузки.

Когда роутер считается "старым" и сколько он работает

Качественное беспроводное оборудование вместе с быстрым и стабильным интернетом обеспечивает надежную домашнюю сеть почти без обслуживания. Но с годами даже хорошие Wi-Fi-системы устаревают и в конце концов нуждаются в обновлении.

Эксперты советуют менять роутер минимум раз в пять лет, а если дома много производительных устройств или работает "умный дом" — ориентироваться на интервал в два-три года. Технически роутер может продержаться и дольше, но после пяти лет непрерывной работы компоненты постепенно изнашиваются.

При этом частота замены напрямую зависит от того, как интенсивно вы пользуетесь Wi-Fi. Если интернет нужен для умеренных задач и одновременно подключены всего два-три устройства, роутер может проработать и 7-8 лет без необходимости в обновлении.

Падение скорости не всегда означает, что оборудование "отжило свое". Перед тем как покупать новый роутер, стоит отсеять другие причины.

В первую очередь обратите внимание на нагрузку: если к сети одновременно подключено слишком много устройств или пользователей, даже очень быстрый интернет может "проседать" — роутер просто будет ограничивать пропускную способность при пиковых запросах.

Попробуйте замерить скорость в двух сценариях: когда подключены все устройства, и когда работает только одно. Если показатели все равно низкие, следующий шаг — подключить компьютер к роутеру по кабелю. Когда проводное соединение стабильно быстрое, а беспроводное — нет, проблема, вероятно, именно в роутере.

