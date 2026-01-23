Wi-Fi працює повільно — які налаштування роутера ріжуть швидкість

Wi-Fi-роутери на дивані. Фото: кадр з відео/YouTube

Домашня мережа може працювати нестабільно навіть тоді, коли провайдер і тариф "на папері" дають хорошу швидкість. Часто проблема ховається в налаштуваннях роутера, які залишилися базовими або давно не оновлювалися.

Налаштування, які найчастіше "ріжуть" швидкість

Коли Wi-Fi працює повільно, причина нерідко не в нестачі пропускної здатності, а в тому, як роутер її розподіляє. Один із найпоширеніших сценаріїв — перевантажені канали: у багатоквартирних будинках сусідні мережі можуть "тиснутися" на одних і тих самих частотах, і сигнал починає втрачати стабільність.

У діапазоні 2,4 ГГц ситуація складніша: там фактично лише три канали не перекриваються між собою — 1, 6 та 11. Натомість 5 ГГц має значно більше "вільного простору" (до 25 неперекривних каналів), тому ймовірність взаємних перешкод менша. Щоб підібрати оптимальний канал, можна скористатися застосунками для аналізу Wi-Fi, а далі вручну змінити канал в адмінпанелі роутера (часто вона відкривається за адресами 192.168.1.1 або 192.168.0.1). Для швидкої перевірки каналів і підключених пристроїв підійде, наприклад, WiFi Analyzer.

Ще один момент — розподіл пристроїв між 2,4 ГГц і 5 ГГц:

перший діапазон зазвичай краще "пробиває" стіни й працює на більшій відстані, але поступається швидкістю;

другий швидший, проте має менший радіус дії.

Якщо всі гаджети під'єднані до першої-ліпшої мережі, ігрові консолі або стримінгові пристрої можуть опинитися на перевантажених 2,4 ГГц. Практичний підхід — розділити мережі, дати їм різні назви й під'єднати ноутбуки та приставки до 5 ГГц, а "розумні" лампочки, принтери та інші прості пристрої залишити на 2,4 ГГц.

Впливає і прошивка роутера. Виробники випускають оновлення не лише для безпеки, а й для оптимізації трафіку та підтримки нових стандартів швидкості. На багатьох сучасних моделях можна ввімкнути автоматичні оновлення в розділах на кшталт "Адміністрування" або "Система", щоб пристрій сам підтримував актуальний стан.

Окремо варто перевірити Quality of Service (QoS). У теорії ця функція має допомагати, надаючи пріоритет важливому трафіку, але в реальних сценаріях вона здатна "душити" швидкість. Якщо QoS налаштовували давно під повільніший тариф, а потім перейшли на гігабітний інтернет, роутер може продовжити обмежувати швидкість старими лімітами. Також на деяких моделях увімкнений QoS відключає апаратне прискорення, і продуктивність падає ще сильніше.

Наприкінці — базове обслуговування, яке часто дає відчутний ефект. Перезавантаження раз на кілька тижнів допомагає позбутися програмних збоїв і витоків пам'яті, а безпека напряму пов'язана зі швидкістю: слабкий пароль або застаріле шифрування відкривають доступ стороннім і створюють зайве навантаження на мережу. У панелі керування корисно час від часу переглядати список підключених пристроїв, від'єднувати зайве, а для гостей — створити окрему мережу з власними обмеженнями.

