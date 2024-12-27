ШІ показав, яким буде через 100 років — фото вражають
Інноваційні технології разом із штучним інтелектом можуть допомогти нам побачити майбутнє. Однак цього разу ШІ вирішив побачити, яким буде сам через сторіччя.
Сайт Новини.LIVE публікує згенеровані ШІ зображення зі своїм уявленням про те, яким він буде через 100 років.
Яким ШІ бачить себе через 100 років
На першій картинці показано яскравий інтер'єр та екстер'єр та безліч людей. Окрім того, ми бачимо багато роботів. Таким чином, можна зробити висновок, що ШІ бачить себе повсюду — у спілкування з дітьми і дорослими, у допомозі у побуті тощо.
Наступне зображення демонструє те, як ШІ бачить себе через 100 років в Україні. Там, як на диво, куди менше роботів, а от українська культура процвітає. Разом з тим, розвинутішими стали й інновації.
Третє фото вказує на те, що ШІ майже проковтнув суспільство. Людей там куди менше, а все більше роботів та систем.
Нагадаємо, штучний інтелект показав, яких собак вважає найгарнішими в Україні. Він виділив три породи.
Також ми писали, що дискусії про кінець світу захоплюють та створюють інтерес навколо себе. Штучний інтелект показав, яким, на його думку, може бути апокаліпсис.
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