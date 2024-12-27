Штучний інтелект. Фото: pixabay

Інноваційні технології разом із штучним інтелектом можуть допомогти нам побачити майбутнє. Однак цього разу ШІ вирішив побачити, яким буде сам через сторіччя.

Сайт Новини.LIVE публікує згенеровані ШІ зображення зі своїм уявленням про те, яким він буде через 100 років.

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Яким ШІ бачить себе через 100 років

На першій картинці показано яскравий інтер'єр та екстер'єр та безліч людей. Окрім того, ми бачимо багато роботів. Таким чином, можна зробити висновок, що ШІ бачить себе повсюду — у спілкування з дітьми і дорослими, у допомозі у побуті тощо.

Яким ШІ бачить себе через 100 років. Фото: pixabay

Наступне зображення демонструє те, як ШІ бачить себе через 100 років в Україні. Там, як на диво, куди менше роботів, а от українська культура процвітає. Разом з тим, розвинутішими стали й інновації.

Яким ШІ бачить себе через 100 років. Фото: pixabay

Третє фото вказує на те, що ШІ майже проковтнув суспільство. Людей там куди менше, а все більше роботів та систем.

Яким ШІ бачить себе через 100 років. Фото: pixabay

Нагадаємо, штучний інтелект показав, яких собак вважає найгарнішими в Україні. Він виділив три породи.

Також ми писали, що дискусії про кінець світу захоплюють та створюють інтерес навколо себе. Штучний інтелект показав, яким, на його думку, може бути апокаліпсис.