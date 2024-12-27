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ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют

27 декабря 2024 18:27
Катерина Османская - Редактор
Каким ИИ видит себя спустя 100 лет
Искусственный интеллект. Фото: pixabay
Катерина Османская - Редактор

Инновационные технологии вместе с искусственным интеллектом помогут нам увидеть будущее. Однако на этот раз ИИ решил увидеть, каким будет сам столетие спустя.

Сайт Новини.LIVE публикует сгенерированные ИИ изображения со своим представлением о том, каким он будет через 100 лет.

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Каким ИИ видит себя спустя 100 лет

На первой картинке показан яркий интерьер и экстерьер и множество людей. Кроме того, мы видим много роботов. Таким образом, можно заключить, что ИИ видит себя повсюду — в общении с детьми и взрослыми, в быту и тому подобное.

ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют - фото 1
Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Следующее изображение демонстрирует, как ИИ видит себя через 100 лет в Украине. Там, на удивление, куда меньше роботов, а вот украинская культура процветает. Вместе с тем, более развитыми стали и инновации.

ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют - фото 2
Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Третье фото указывает на то, что ИИ почти проглотил общество. Людей там гораздо меньше, а все больше роботов и систем.

ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют - фото 3
Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Напомним, искусственный интеллект показал, каких собак считает самыми красивыми в Украине. Он выделил три породы.

Также мы писали, что дискуссии о конце света увлекают и создают интерес вокруг себя. Искусственный интеллект показал, каким, по его мнению, может быть апокалипсис.

робот фото технологии искусственный интеллект человек

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17:59 Убийство леопарда в Одессе — появились новые подробности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:43 В Херсоне раздались взрывы

17:42 Получил 300 тыс. грн пенсии — чиновник КГГА оформил инвалидность

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