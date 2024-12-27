Искусственный интеллект. Фото: pixabay

Инновационные технологии вместе с искусственным интеллектом помогут нам увидеть будущее. Однако на этот раз ИИ решил увидеть, каким будет сам столетие спустя.

Сайт Новини.LIVE публикует сгенерированные ИИ изображения со своим представлением о том, каким он будет через 100 лет.

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Каким ИИ видит себя спустя 100 лет

На первой картинке показан яркий интерьер и экстерьер и множество людей. Кроме того, мы видим много роботов. Таким образом, можно заключить, что ИИ видит себя повсюду — в общении с детьми и взрослыми, в быту и тому подобное.

Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Следующее изображение демонстрирует, как ИИ видит себя через 100 лет в Украине. Там, на удивление, куда меньше роботов, а вот украинская культура процветает. Вместе с тем, более развитыми стали и инновации.

Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Третье фото указывает на то, что ИИ почти проглотил общество. Людей там гораздо меньше, а все больше роботов и систем.

Каким ИИ видит себя спустя 100 лет. Фото: pixabay

Напомним, искусственный интеллект показал, каких собак считает самыми красивыми в Украине. Он выделил три породы.

Также мы писали, что дискуссии о конце света увлекают и создают интерес вокруг себя. Искусственный интеллект показал, каким, по его мнению, может быть апокалипсис.