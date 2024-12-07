Штучний інтелект зобразив Херсон після перемоги України — фото

Бачення штучного інтелекту щодо майбутнього Херсона. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект показав, який вигляд може мати Херсон після перемоги України у війні. Місто регулярно перебуває під російськими атаками, тож нейромережа зобразила його у руїнах, але з людними вулицями та головне — з перемогою, адже видніються тільки українські прапори.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Херсон після завершення війни. Фото: Новини.LIVE

На одній з картинок видно зруйновані будинки та українські прапори. На дорогах їздить військовий та цивільний транспорт, а вулицями ходять люди.

Херсон після перемоги України. Фото: Новини.LIVE

Також штучний інтелект показав центральний парк Херсона після деокупації України. Там встановлені прапори, видніється робочий громадський транспорт та екскурсійний автобус. Подекуди дороги розбиті, клумби неохайні та зарослі, які дехто намагається привести до ладу. Парком гуляють люди з дітьми.

Центр Херсона після війни. Фото: Новини.LIVE

Центральну частину міста штучний інтелект зобразив у руїнах. Деякі будинки зруйновані повністю, інші частково підлягають користуванню. На вулицях гуляє безліч людей, їздить військовий та цивільний транспорт. Попри те, що Херсон на картинці має апокаліптичний вигляд, видно тераси кафе та ресторанів, де зібралися цивільні та військові. Інші люди допомагають збирати будівельне сміття від руїн.

Нагадаємо, штучний інтелект також показав, яким може бути Донецьк після перемоги України, як відбудують Харків та Маріуполь, а також майбутнє Києва у разі завершення війни.