ШІ створив фото Донецька після перемоги України

Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги
Найвідоміший штучний інтелект ChatGTP згенерував фото та показав, який вигляд матиме Донецьк у майбутньому, після того, як ЗСУ виженуть звідти російських окупантів. ШІ намалював парки та вулиці, які зміняться після війни.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Як ШІ уявляє собі Донецьк після перемоги
На "думку" ChatGPT, Донецьк майбутнього буде мати форми, які поєднають сучасне і минуле в аспекті архітектури. Це буде відбудоване мирне місто, де процвітають культура, інфраструктура і життя.
Штучний інтелект вважає, що після перемоги мегаполіс не втратить своєї родзинки, особливо на центральних вулицях.
Візуалізація центрального парку в Донецьку після перемоги України являє собою зелений простір із сучасною інфраструктурою, квітковими клумбами, фонтанами та затишною атмосферою для відпочинку.
Нагадаємо, ChatGPT показав, як виглядатиме Київ у майбутньому, а також після перемоги України.
А ще ChatGTP створив фото Харкова у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.
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