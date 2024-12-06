Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги arrow

Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

6 грудня 2024 03:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
ШІ створив фото Донецька після перемоги України
Нічний довоєнний Донецьк. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Найвідоміший штучний інтелект ChatGTP згенерував фото та показав, який вигляд матиме Донецьк у майбутньому, після того, як ЗСУ виженуть звідти російських окупантів. ШІ намалював парки та вулиці, які зміняться після війни. 

Про це повідомляють Новини.LIVE

Читайте також:

Як ШІ уявляє собі Донецьк після перемоги

На "думку" ChatGPT, Донецьк майбутнього буде мати форми, які поєднають сучасне і минуле в аспекті архітектури. Це буде відбудоване мирне місто, де процвітають культура, інфраструктура і життя.

Штучний інтелект вважає, що після перемоги мегаполіс не втратить своєї родзинки, особливо на центральних вулицях.

Штучний інтелект уявив, яким буде Донецьк після перемоги - фото 1
Донецьк майбутнього в уяві ШІ. Фото: Новини.LIVE

Візуалізація центрального парку в Донецьку після перемоги України являє собою зелений простір із сучасною інфраструктурою, квітковими клумбами, фонтанами та затишною атмосферою для відпочинку.

null
Парки Донецька у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ChatGPT показав, як виглядатиме Київ у майбутньому, а також після перемоги України.

А ще ChatGTP створив фото Харкова у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.

Україна штучний інтелект фото технології Донецьк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

00:37 Робоча поїздка Єрмака до США — ЗМІ дізнались подробиці

00:30 На військовий облік без візиту до ТЦК — як зробити у грудні

00:10 Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо

5 грудня 2024

23:40 Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки

03:41 Штучний інтелект уявив вигляд Донецьк після перемоги

03:26 В "Азов" потрібні бойові медики — яка зарплата та умови

02:36 Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

01:59 Кількість жінок в ЗСУ — таємниця, але є приблизна цифра

01:32 На Рівненщині судили капітана за СЗЧ підлеглих — що вирішив суд

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

01:30 Про фронт, ядерну зброю та Трампа — Бен Годжес дав інтерв'ю

00:37 Робоча поїздка Єрмака до США — ЗМІ дізнались подробиці

00:30 На військовий облік без візиту до ТЦК — як зробити у грудні

00:10 Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо

5 грудня 2024

23:40 Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК