ШІ створив фото Донецька після перемоги України

Нічний довоєнний Донецьк. Фото: УНІАН

Найвідоміший штучний інтелект ChatGTP згенерував фото та показав, який вигляд матиме Донецьк у майбутньому, після того, як ЗСУ виженуть звідти російських окупантів. ШІ намалював парки та вулиці, які зміняться після війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як ШІ уявляє собі Донецьк після перемоги

На "думку" ChatGPT, Донецьк майбутнього буде мати форми, які поєднають сучасне і минуле в аспекті архітектури. Це буде відбудоване мирне місто, де процвітають культура, інфраструктура і життя.

Штучний інтелект вважає, що після перемоги мегаполіс не втратить своєї родзинки, особливо на центральних вулицях.

Донецьк майбутнього в уяві ШІ. Фото: Новини.LIVE

Візуалізація центрального парку в Донецьку після перемоги України являє собою зелений простір із сучасною інфраструктурою, квітковими клумбами, фонтанами та затишною атмосферою для відпочинку.

Парки Донецька у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ChatGPT показав, як виглядатиме Київ у майбутньому, а також після перемоги України.

А ще ChatGTP створив фото Харкова у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.