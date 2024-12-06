ИИ создал фото Донецка после победы Украины

Ночной довоенный Донецк. Фото: УНИАН

Самый известный искусственный интеллект ChatGTP сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть Донецк в будущем, после того как ВСУ выгонят оттуда российских оккупантов. ИИ нарисовал парки и улицы, которые изменятся после войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как ИИ представляет себе Донецк после победы

По мнению ChatGPT, Донецк будущего будет иметь формы, которые сочетают настоящее и прошлое в аспекте архитектуры. Это будет отстроенный мирный город, где преуспевают культура, инфраструктура и жизнь.

Искусственный интеллект считает, что после победы мегаполис не потеряет свою изюминку, особенно на центральных улицах.

Донецк будущего в воображении ИИ. Фото: Новини.LIVE

Визуализация центрального парка в Донецке после победы Украины представляет собой зеленое пространство с современной инфраструктурой, цветочными клумбами, фонтанами и уютной атмосферой отдыха.

Парки Донецка в будущем. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ChatGPT показал, как будет выглядеть Киев в будущем, а также после победы Украины.

А еще ChatGTP создал фото Харькова в будущем. В частности, как выглядит город, его парки и центральная площадь после победы Украины.