ШІ створив фото Харкова після перемоги України

Легендарний термометр на центральній вулиці Сумській у Харкові. Фото: УНІАН

Найпопулярніший штучний інтелект ChatGTP створив фото та показав, який вигляд матиме Харків у майбутньому. Зокрема, як виглядатиме місто, його парки та центральна площа після перемоги України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Як ШІ уявляє собі Харків після перемоги

Штучний інтелект вважає, що після перемоги мегаполіс не втратить своєї родзинки, особливо на центральних вулицях. Це стосується, наприклад, будівель по площі Конституції, які мають дореволюційний вигляд, але модернізовані.

Центральні вулиці Харкова після перемоги на думку ШІ. Фото: Новини.LIVE

Парки міста штучний інтелект уявляє собі в затишному, лісовому стилі. В них, напевно, буде цілком комфортно відпочивати чи влаштовувати пікніки. Це будуть чудові місця для прогулянок, спокою та радості.

Парки Харкова на думку ШІ. Фото: Новини.LIVE

Центральну площу Харкова — майдан Свободи, що є шостим за масштабом у Європі, — на думку ШІ закриють незвичайним дахом. В цілому площа буде схожа на якийсь величезний торгівельний центр, проте з вулицями та дорожнім рухом.

Центральна площа Харкова в уяві ШІ. Фото: Новини.LIVE

В цілому ШІ у своїх малюнках поєднав історичну архітектуру Харкова, сучасний дизайн та атмосферу миру і процвітання.

Нагадаємо, нещодавно штучний показав, як він бачить гарну українку. На згенерованому фото на обличчі жінки не було макіяжу або він був настільки природний, що може говорити про те, що для ШІ краса не означає використання великої кількості косметики.

Також ми писали, що ChatGPT показав, як виглядатиме Київ у майбутньому, а також після перемоги України.