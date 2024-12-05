ИИ создал фото Харькова после победы Украины

Легендарный термометр на центральной улице Сумской в Харькове. Фото: УНИАН

Самый популярный искусственный интеллект ChatGTP создал фото и показал, как будет выглядеть Харьков в будущем. В частности, как выглядит город, его парки и центральная площадь после победы Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как ИИ представляет себе Харьков после победы

Искусственный интеллект считает, что после победы мегаполис не потеряет свою изюминку, особенно на центральных улицах. Это касается, например, зданий по площади Конституции, которые выглядят дореволюционно, но модернизированы.

Центральные улицы Харькова после победы по мнению ИИ. Фото: Новини.LIVE

Парки города искусственный интеллект представляет себе в уютном лесном стиле. В них наверняка будет вполне комфортно отдыхать или устраивать пикники. Это будут отличные места для прогулок, спокойствия и радости.

Парки Харькова по мнению ИИ. Фото: Новини.LIVE

Центральная площадь Харькова — площадь Свободы, шестая по масштабу в Европе, — по мнению ИИ будет закрыта необычной крышей. В целом площадь будет похожа на какой-нибудь огромный торговый центр, однако с улицами и дорожным движением.

Центральная площадь Харькова в воображении ИИ. Фото: Новини.LIVE

В целом ИИ в своих рисунках объединил историческую архитектуру Харькова, современный дизайн и атмосферу мира и процветания.

Напомним, недавно искусственный показал, как он видит красивую украинку. На сгенерированном фото на лице женщины не было макияжа или он был настолько естественен, что может говорить о том, что для ИИ красота не означает использование большого количества косметики.

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