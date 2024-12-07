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ИИ показал, каким видит Херсон после победы Украины

7 декабря 2024 07:46
Анастасия Постоенко - Редактор
Искусственный интеллект изобразил Херсон после победы Украины — фото
Видение искусственного интеллекта по поводу будущего Херсона. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

Искусственный интеллект показал, как может выглядеть Херсон после победы Украины в войне. Город регулярно находится под российскими атаками, поэтому нейросеть изобразила его в руинах, но с людными улицами и главное — с победой, ведь виднеются только украинские флаги. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Херсон после войны. Фото: Новини.LIVE

На одной из картинок видны разрушенные дома и флаги. По дорогам ездит военный и гражданский транспорт, а по улицам ходят люди.

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Херсон после победы Украины Фото: Новини.LIVE

Также искусственный интеллект показал центральный парк Херсона после деоккупации Украины. Там установлены флаги, видны рабочий общественный транспорт и экскурсионный автобус. Кое-где дороги разбиты, клумбы неряшливы и заросшие, которые некоторые пытаются привести в порядок. По парку гуляют люди с детьми.

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Центр Херсона после войны Фото: Новини.LIVE

Центральную часть города искусственный интеллект изобразил в развалинах. Некоторые дома полностью разрушены, другие частично подлежат использованию. По улицам гуляет множество людей, ездит военный и гражданский транспорт. Несмотря на то, что Херсон на картинке выглядит апокалиптично, видны террасы кафе и ресторанов, где собрались гражданские и военные. Другие люди помогают убирать строительный мусор от развалин.

Напомним, искусственный интеллект также показал, каким может быть Донецк после победы Украины, как будет отстроен Харьков и Мариуполь, а также будущее Киева в случае завершения войны.

украинцы Херсон искусственный интеллект технологии нейросеть

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