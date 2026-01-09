Що буде з телевізором, якщо не вимикати його годинами

Увімкнений телевізор. Фото: Pexels

Телевізори працюють годинами щодня — особливо коли основний контент переїхав у стримінг. Але звичка тримати екран увімкненим "на фоні" може швидше зношувати техніку й непомітно додавати витрат на електроенергію.

Що відбудеться з телевізором, якщо не вимикати його

Одна з головних проблем надмірного використання — навантаження на внутрішні компоненти. Як і в комп'ютерах та інших гаджетах, у телевізорах є плати, блоки живлення, процесори та інші вузли. За тривалої роботи вони нагріваються сильніше, а з часом це може позначитися на стабільності й ресурсі — окремі плати інколи доводиться замінювати.

Окрема історія — сам екран. Якщо телевізор працює майже без пауз, панель LCD або OLED набирає значно більше годин напрацювання. Для OLED актуальний ризик вигоряння (burn-in): коли певні пікселі довго світяться однаково, вони зношуються швидше, і на екрані може залишатися "відбиток" статичного зображення. У сучасних OLED є механізми, що зменшують імовірність такої проблеми, але тривалі тести все одно показують, що повністю від неї не застраховані.

Є й практичний бік — скільки енергії це споживає. Потужність телевізорів різниться, але часто йдеться про діапазон приблизно 50-200 Вт. Якщо дивитися медіа в середньому по три години на день, річне споживання може становити орієнтовно 55-219 кВт-год.

До того ж у багатьох телевізор під'єднаний до приставок і саундбарів, а через eARC/ARC пристрої можуть вмикатися й вимикатися разом. Тож залишаючи телевізор увімкненим надовго, легко "підтягнути" зайве споживання одразу кількох девайсів — і з часом це вже помітно відбивається на рахунку.

Нагадаємо, телевізор не обов'язково має бути дорогим — на ринку чимало моделей за 300 доларів і навіть дешевше. Водночас у бюджетному сегменті легко помилитися з брендом, і тоді техніка може вийти з ладу значно раніше, ніж очікується.

Також ми писали, що більшість смарттелевізорів оснащені USB-портами, які зазвичай залишаються без уваги на задній панелі поруч із HDMI. Втім, навіть базовий USB 2.0 здатен розширити можливості телевізора.