Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що станеться, якщо тримати телевізор постійно увімкненим

Що станеться, якщо тримати телевізор постійно увімкненим

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:24
Що буде з телевізором, якщо не вимикати його годинами
Увімкнений телевізор. Фото: Pexels

Телевізори працюють годинами щодня — особливо коли основний контент переїхав у стримінг. Але звичка тримати екран увімкненим "на фоні" може швидше зношувати техніку й непомітно додавати витрат на електроенергію.

Про це пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Що відбудеться з телевізором, якщо не вимикати його

Одна з головних проблем надмірного використання — навантаження на внутрішні компоненти. Як і в комп'ютерах та інших гаджетах, у телевізорах є плати, блоки живлення, процесори та інші вузли. За тривалої роботи вони нагріваються сильніше, а з часом це може позначитися на стабільності й ресурсі — окремі плати інколи доводиться замінювати.

Окрема історія — сам екран. Якщо телевізор працює майже без пауз, панель LCD або OLED набирає значно більше годин напрацювання. Для OLED актуальний ризик вигоряння (burn-in): коли певні пікселі довго світяться однаково, вони зношуються швидше, і на екрані може залишатися "відбиток" статичного зображення. У сучасних OLED є механізми, що зменшують імовірність такої проблеми, але тривалі тести все одно показують, що повністю від неї не застраховані.

Є й практичний бік — скільки енергії це споживає. Потужність телевізорів різниться, але часто йдеться про діапазон приблизно 50-200 Вт. Якщо дивитися медіа в середньому по три години на день, річне споживання може становити орієнтовно 55-219 кВт-год.

До того ж у багатьох телевізор під'єднаний до приставок і саундбарів, а через eARC/ARC пристрої можуть вмикатися й вимикатися разом. Тож залишаючи телевізор увімкненим надовго, легко "підтягнути" зайве споживання одразу кількох девайсів — і з часом це вже помітно відбивається на рахунку.

Нагадаємо, телевізор не обов'язково має бути дорогим — на ринку чимало моделей за 300 доларів і навіть дешевше. Водночас у бюджетному сегменті легко помилитися з брендом, і тоді техніка може вийти з ладу значно раніше, ніж очікується.

Також ми писали, що більшість смарттелевізорів оснащені USB-портами, які зазвичай залишаються без уваги на задній панелі поруч із HDMI. Втім, навіть базовий USB 2.0 здатен розширити можливості телевізора.

електроенергія гаджети корисні поради телевізор екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації