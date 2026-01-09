Видео
Что произойдет, если держать телевизор постоянно включенным

Что произойдет, если держать телевизор постоянно включенным

Дата публикации 9 января 2026 14:24
Что будет с телевизором, если не выключать его часами
Включенный телевизор. Фото: Pexels

Телевизоры работают часами каждый день — особенно когда основной контент переехал в стриминг. Но привычка держать экран включенным "на фоне" может быстрее изнашивать технику и незаметно добавлять расходов на электроэнергию.

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Что произойдет с телевизором, если не выключать его

Одна из главных проблем чрезмерного использования — нагрузка на внутренние компоненты. Как и в компьютерах и других гаджетах, в телевизорах есть платы, блоки питания, процессоры и другие узлы. При длительной работе они нагреваются сильнее, а со временем это может сказаться на стабильности и ресурсе — отдельные платы иногда приходится заменять.

Отдельная история — сам экран. Если телевизор работает почти без пауз, панель LCD или OLED набирает значительно больше часов наработки. Для OLED актуален риск выгорания (burn-in): когда определенные пиксели долго светятся одинаково, они изнашиваются быстрее, и на экране может оставаться "отпечаток" статического изображения. В современных OLED есть механизмы, уменьшающие вероятность такой проблемы, но длительные тесты все равно показывают, что полностью от нее не застрахованы.

Есть и практическая сторона — сколько энергии это потребляет. Мощность телевизоров различается, но часто речь идет о диапазоне примерно 50-200 Вт. Если смотреть медиа в среднем по три часа в день, годовое потребление может составить ориентировочно 55-219 кВт-ч.

К тому же у многих телевизор подключен к приставкам и саундбарам, а через eARC/ARC устройства могут включаться и выключаться вместе. Так что оставляя телевизор включенным надолго, легко "подтянуть" лишнее потребление сразу нескольких девайсов — и со временем это уже заметно отражается на счете.

Напомним, телевизор не обязательно должен быть дорогим — на рынке немало моделей за 300 долларов и даже дешевле. В то же время в бюджетном сегменте легко ошибиться с брендом, и тогда техника может выйти из строя значительно раньше, чем ожидается.

Также мы писали, что большинство смарт-телевизоров оснащены USB-портами, которые обычно остаются без внимания на задней панели рядом с HDMI. Впрочем, даже базовый USB 2.0 способен расширить возможности телевизора.

электроэнергия гаджеты полезные советы телевизор экран
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
