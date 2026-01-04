Смарт-телевизор тормозит — как очистка кэша реально ускорит его

В руках пульт от смарт-телевизора. Фото: Unsplash

Современные смарт-телевизоры все больше похожи на компьютеры: они работают на операционной системе, имеют приложения, интернет-подключение и собственную память. Если телевизор начал "тормозить" — дольше открывает программы, подгружает видео с задержками или медленно реагирует на пульт — одна из самых типичных причин может быть банальной: переполненный кэш.

Что такое кэш в смарт-телевизоре и как его очистить

Кэш — это временные файлы, которые накапливают приложения во время работы, чтобы быстрее запускаться в следующий раз. Например, стриминговые сервисы вроде YouTube или Netflix могут сохранять часть данных, чтобы повторный запуск контента происходил оперативнее.

Проблема в том, что со временем кэш растет, занимает все больше места в хранилище телевизора и из "помощника" превращается в источник замедления. В результате интерфейс становится менее отзывчивым, а приложения чаще зависают или закрываются.

Самые распространенные признаки, что кэш стоит почистить, — медленная реакция на нажатие кнопок пульта, подвисание приложений, ошибки при воспроизведении видео и почти заполненная память устройства. В таких ситуациях очистка временных файлов часто дает ощутимый эффект уже через несколько минут.

У большинства моделей логика действий подобная, независимо от бренда:

откройте "Настройки телевизора";

перейдите в раздел "Приложения" / Apps или "Менеджер приложений";

выберите приложение, которое использует больше всего памяти;

нажмите "Очистить кэш" (Clear cache);

при необходимости перезагрузите телевизор.

Очистка кэша не стирает аккаунты, настройки или сами приложения — удаляются только временные данные.

Где искать очистку кэша на популярных платформах

На Samsung Smart TV нужные опции обычно размещены в меню вроде "Настройки" — "Поддержка" — "Уход за устройством" — "Управление памятью", где можно посмотреть список приложений и освободить кэш.

На Android TV/Google TV (Sony, Philips, TCL и др.) путь обычно стандартный: "Настройки" — "Приложения" — "Просмотреть все приложения" — "Очистить кэш".

У LG на webOS подобная функция обычно находится в настройках хранилища или в списке приложений, хотя названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели и версии системы.

