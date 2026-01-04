Смарттелевізор гальмує — як очищення кешу реально пришвидшить його

В руках пульт від смарттелевізора. Фото: Unsplash

Сучасні смарттелевізори дедалі більше схожі на комп'ютери: вони працюють на операційній системі, мають застосунки, інтернет-підключення та власну пам'ять. Якщо телевізор почав "гальмувати" — довше відкриває програми, підвантажує відео із затримками або повільно реагує на пульт — одна з найтиповіших причин може бути банальною: переповнений кеш.

Про те, як його очистити, пише Blik.

Що таке кеш у смарттелевізорі і як його очистити

Кеш — це тимчасові файли, які накопичують застосунки під час роботи, щоб швидше запускатися наступного разу. Наприклад, стримінгові сервіси на кшталт YouTube чи Netflix можуть зберігати частину даних, аби повторний запуск контенту відбувався оперативніше.

Проблема в тому, що з часом кеш росте, займає все більше місця у сховищі телевізора і з "помічника" перетворюється на джерело уповільнення. У результаті інтерфейс стає менш чуйним, а застосунки частіше зависають або закриваються.

Найпоширеніші ознаки, що кеш варто почистити, — повільна реакція на натискання кнопок пульта, підвисання застосунків, помилки під час відтворення відео та майже заповнена пам'ять пристрою. У таких ситуаціях очищення тимчасових файлів часто дає відчутний ефект уже за кілька хвилин.

У більшості моделей логіка дій подібна, незалежно від бренду:

відкрийте "Налаштування телевізора";

перейдіть у розділ "Додатки" / Apps або "Менеджер додатків";

виберіть застосунок, який використовує найбільше пам'яті;

натисніть "Очистити кеш" (Clear cache);

за потреби перезавантажте телевізор.

Очищення кешу не стирає акаунти, налаштування чи самі застосунки — видаляються лише тимчасові дані.

Де шукати очищення кешу на популярних платформах

На Samsung Smart TV потрібні опції зазвичай розміщені в меню на кшталт "Налаштування" — "Підтримка" — "Догляд за пристроєм" — "Керування пам'яттю", де можна подивитися список застосунків і звільнити кеш.

На Android TV / Google TV (Sony, Philips, TCL та ін.) шлях зазвичай стандартний: "Налаштування" — "Додатки" — "Переглянути всі програми" — "Очистити кеш".

У LG на webOS подібна функція зазвичай знаходиться в налаштуваннях сховища або у списку додатків, хоча назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі та версії системи.

